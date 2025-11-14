0
EN VIVO
Argentina vs. Angola por amistoso

Universitario buscó fichaje de delantero extranjero y recibió firme respuesta: "Desde el club..."

Universitario ya planifica los refuerzos para la siguiente temporada y recientemente se conoció que buscó el fichaje de un delantero extranjero en Ecuador. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Universitario buscó fichaje de delantero extranjero y recibió firme respuesta
Universitario buscó fichaje de delantero extranjero y recibió firme respuesta | Sebastián Blanco / URPI-LR
COMPARTIR

Universitario de Deportes quiere mantenerse competitivo al más alto nivel y entiende la exigencia que implicará afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores en 2026. Por ello, apunta a reforzar todas sus líneas, especialmente el ataque, donde la responsabilidad goleadora ha recaído casi por completo en Álex Valera. En ese contexto, se reveló que el club buscó a un delantero internacional y ya obtuvo una respuesta.

Pérez Guedes elogió a destacado delantero que Universitario busca firmar hasta 2028

PUEDES VER: Pérez Guedes elogió a destacado delantero que Universitario busca firmar hasta 2028: "Jugadorazo"

En las últimas semanas sonó el nombre del delantero argentino Claudio Spinelli como uno de los posibles fichajes de Universitario para la siguiente temporada. Esto tras las notables actuaciones del delantero en las filas de Independiente del Valle. Ahora, se informó que el cuadro crema fue en búsqueda del delantero.

Universitario buscó a Claudio Spinelli y recibió firme respuesta

Durante el programa 'Desmarcados', el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que la dirección deportiva de la 'U' consultó a Independiente del Valle por las condiciones para dar el golpe en el mercado y hacerse con los servicios de Claudio Spinelli.

No obstante, desde el cuadro ecuatoriano comunicaron que el atacante está valuado en una cifra que ronda los 3 millones de dólares, además de ser catalogado como intransferible.

Video: Denganche

"Los hinchas de la 'U' han pedido mucho a Claudio Spinelli, delantero de Independiente del Valle. Hoy pregunté y me dijeron que desde el club hicieron la consulta, pero les respondieron que es un jugador intransferible, cuesta tres palos y no se vende. Es un jugador inalcanzable para la 'U'", aseguró el citado comunicador.

Estadísticas de Claudio Spinelli en este 2025

Sin lugar a dudas, Claudio Spinelli ha sido uno de los jugadores sudamericanos más destacados de esta temporada. Gracias a sus notables actuaciones en la Copa Libertadores, Sudamericana y Liga Pro de Ecuador, ha despertado el interés de diversos clubes tras haber marcado 26 goles y brindado 2 asistencias en la presente campaña.

Claudio Spinelli

Claudio Spinelli no jugará en Universitario la temporada 2026. Foto: X

Claudio Spinelli: ¿En qué clubes ha jugado?

  • Tigre (Argentina)
  • San Martín (Argentina)
  • Génova (Italia)
  • Crotone (Italia)
  • Argentinos Jrs. (Argentina)
  • Gimnasia (Argentina)
  • FC Koper (Eslovenia)
  • FK Oleksandriya (Ucrania)
  • Lanús (Argentina)
  • CD Maldonado (Uruguay)
  • Bnei Sakhnin (Israel)
  • Defensor SC (Uruguay)
  • Independiente del Valle

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Perú vs. Chile: cuándo juegan, hora y canales para ver el partido amistoso

  2. Diego Rebagliati quedó rendido y elogió a futbolista de Perú tras empate ante Rusia: "Es figura"

  3. Liga de Quito quiere arrebatarle fichaje a Alianza Lima: "Hay conversaciones..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano