Universitario buscó fichaje de delantero extranjero y recibió firme respuesta: "Desde el club..."

Universitario de Deportes quiere mantenerse competitivo al más alto nivel y entiende la exigencia que implicará afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores en 2026. Por ello, apunta a reforzar todas sus líneas, especialmente el ataque, donde la responsabilidad goleadora ha recaído casi por completo en Álex Valera. En ese contexto, se reveló que el club buscó a un delantero internacional y ya obtuvo una respuesta.

En las últimas semanas sonó el nombre del delantero argentino Claudio Spinelli como uno de los posibles fichajes de Universitario para la siguiente temporada. Esto tras las notables actuaciones del delantero en las filas de Independiente del Valle. Ahora, se informó que el cuadro crema fue en búsqueda del delantero.

Universitario buscó a Claudio Spinelli y recibió firme respuesta

Durante el programa 'Desmarcados', el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que la dirección deportiva de la 'U' consultó a Independiente del Valle por las condiciones para dar el golpe en el mercado y hacerse con los servicios de Claudio Spinelli.

No obstante, desde el cuadro ecuatoriano comunicaron que el atacante está valuado en una cifra que ronda los 3 millones de dólares, además de ser catalogado como intransferible.

Video: Denganche

"Los hinchas de la 'U' han pedido mucho a Claudio Spinelli, delantero de Independiente del Valle. Hoy pregunté y me dijeron que desde el club hicieron la consulta, pero les respondieron que es un jugador intransferible, cuesta tres palos y no se vende. Es un jugador inalcanzable para la 'U'", aseguró el citado comunicador.

Estadísticas de Claudio Spinelli en este 2025

Sin lugar a dudas, Claudio Spinelli ha sido uno de los jugadores sudamericanos más destacados de esta temporada. Gracias a sus notables actuaciones en la Copa Libertadores, Sudamericana y Liga Pro de Ecuador, ha despertado el interés de diversos clubes tras haber marcado 26 goles y brindado 2 asistencias en la presente campaña.

Claudio Spinelli no jugará en Universitario la temporada 2026. Foto: X

Claudio Spinelli: ¿En qué clubes ha jugado?