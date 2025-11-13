Los puestos que Universitario busca reforzar para la Copa Libertadores y Liga 1 2026

A falta de una fecha para terminar la temporada 2025, los hinchas se ilusionan con el mercado de pases que va a realizar Universitario de Deportes. Con el tricampeonato en el bolsillo, el objetivo del cuadro crema es el 'tetra' y superar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por ello es importante conformar un plantel competitivo. Con el mercado de pases a punto de abrirse, los hinchas se preguntan sobre los jugadores que llegará a la 'U'. Gustavo Peralta contó en Tiempo Crema que en Universitario analiza reforzar puestos puntuales.

Los puestos que Universitario busca reforzar para el 2026

Gustavo Peralta contó que Universitario tiene en mente incorporar a un volante, un carrilero derecho y un delantero. Puestos puntuales que permitirá a Jorge Fossati tener alternativas para armar su once.

El volante debe tener características defensivas, para que pueda competir con Jairo Concha. El carrilero por derecha es para darle competencia a Andy Polo.

Además, el comunicador explicó que el carrilero que llegará tiene que ser polifuncional. "Tenga la posibilidad de jugar de segundo delantero", expresó Peralta.

Por último, la 'U' mirará el mercado para contratar a un delantero. En los últimos años, uno de los puntos que los fanáticos cuestionaron a los directivos fue en la incorporación del atacante.

"La 'U' va a tener mucho tiempo. Tengan en cuenta que los jugadores que Barco está apuntando, todavía, algunos no han terminado contrato. El año no ha terminado en mayoría de ligas de Sudamérica, hay que esperar un poquito", puntualizó el comunicador.