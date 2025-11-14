Se confirmó si Octavio Rivero será flamante fichaje de Universitario el 2026: "Su destino..."

Uno de los puestos que busca reforzar Universitario de Deportes para luchar por el 'Tetra' y hacer historia en la Copa Libertadores 2026 es la delantera. Por tal razón, la directiva viene analizando una serie de nombres para la elección del próximo '9' extranjero. ¿Llegará Octavio Rivero a Ate?

De acuerdo a la información que brindó el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa de YouTube 'Mano a Mano', el conjunto merengue está enfocado en encontrar a la dupla ideal para el 'killer' Álex Valera. Bajo ese contexto, el club consultó directamente a su actual escuadra para su posible fichaje.

Octavio Rivero es figura en Barcelona SC esta temporada

"No es tan concreta, pero es una realidad. La 'U' ya está buscando al otro atacante. Álvaro Barco está buscando al delantero que acompañe a Álex Valera el próximo año. Y sé que alguna pregunta hubo por Octavio Rivero de Barcelona de Guayaquil", sostuvo.

Barcelona SC dio respuesta a Universitario tras oferta por Octavio Rivero

No obstante tras la consulta, los cremas conocieron una respuesta negativa ya que les señalaron que el futuro del ariete del 'Ídolo del Astillero' estará en Colombia con miras a la próxima temporada. Con ello se descarta su arribo al tricampeón peruano para el 2026.

"Le contestaron a la gente de la 'U' y le dicen que el futuro del jugador está prácticamente hecho en Colombia. Según lo que me comunicaron es que es una alternativa que ya no va porque su destino está en otro lado", acotó.

Números de Octavio Rivero con Barcelona SC este 2025

Pese a no ser titular indiscutible en el elenco ecuatoriano, el atacante de 33 años viene siendo una principal pieza de recambio para el DT Ismael Rescalvo en la LigaPro 2025, Copa Ecuador, y Copa Libertadores. Actualmente lleva 11 goles en 34 compromisos, asimismo un aproximado de 2,547 minutos.