Cienciano da golpe en el mercado con incorporación de ex Universitario: "De cara al 2026"

Cienciano aún sueña con meterse a la Copa Sudamericana 2025 a poco de terminar el Torneo Clausura de la Liga 1. A su vez, la directiva del 'Papá' también viene trabajando con los próximos fichajes, sin embargo, ahora se conoció inesperadamente que la institución apunta a un nuevo comando técnico para la temporada 2026.

Cienciano incorporará a ex Universitario para la temporada 2026

Según la información que brindó el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales, el elenco cusqueño viene negociando con el DT Horacio Melgarejo para que asuma el mando del equipo, en lugar de Carlos Desio.

"Horacio Melgarejo, actual entrenador de ADT, es la principal opción para asumir la dirección técnica de Cienciano de cara al 2026. Negociaciones están bastante avanzadas. Entrenador argentino fue asistente hasta mitad de temporada de Ángel Comizzo", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Horacio Melgarejo dirige a ADT de Tarma esta temporada

Cabe resaltar que, el estratega nacido en Santa Fe, Argentina tomó la dirección técnica del conjunto tarmeño desde el Torneo Clausura 2025, y hasta la fecha lleva un total de 16 encuentros por Liga 1. En resumen, logró 7 triunfos, 3 empates y 6 derrotas.

Horacio Melgarejo fue asistente técnico de Ángel Comizzo en el 2021

Mientras el argentino Ángel David Comizzo era entrenador de Universitario de Deportes en el 2021, Horacio Melgarejo se desempeñó como su asistente técnico tanto en el plano local como en la Copa Libertadores, donde los cremas quedaron eliminados tras caer goleados 6-0 frente a Palmeiras de Brasil.

Horacio Melgarejo puede dirigir su último partido con ADT esta temporada

Ante la chance de que Melgarejo sea el nuevo DT de Cienciano del Cusco el 2026, estaría dirigiendo su último partido con el 'Vendaval Celeste' el próximo 23 de noviembre cuando ADT visite a Comerciantes Unidos a las 15:00 horas locales por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.