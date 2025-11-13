Delantero argentino que fue goleador en Bolivia confirmó acercamiento con Alianza: "Yo..."

Alianza Lima busca asegurar su primer fichaje de la temporada 2026, y es por eso que uno de los futbolistas que ha tenido acercamiento con el cuadro íntimo confirmó este suceso. Estamos hablando de Agustín Graneros, delantero de Alianza Atlético, quien marcó muchos goles en su paso por el fútbol boliviano.

Agustín Graneros confirmó acercamiento con Alianza Lima para fichar con el equipo en la Liga 1 del 2026

A través de una entrevista entre Graneros y el periodista Gerson Cuba, el actual máximo goleador de Alianza Atlético de Sullana fue consultado sobre si había algún acuerdo concreto con Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga 1 del 2026.

Video: Gerson Cuba

"Hay un acercamiento con Alianza Lima, pero eso lo maneja la gente que me representa. Yo trato de decirles que lo manejen ellos, ya que quiero estar centrado en lo futbolístico y, una vez terminado el torneo, ver qué pasa", expresó de forma contundente.

Lo dicho por Agustín Graneros reafirma lo que se especulaba sobre el interés de Alianza, Universitario y Sporting Cristal en el delantero argentino que se unió al fútbol peruano desde Bolivia.

Cabe afirmar que el futbolista argentino jugó en Real Tomayapo y compitió en la División Profesional de Bolivia, donde logró marcar 22 goles en el 2024, tanto en el torneo boliviano como en la Copa Sudamericana.

Actualmente, en esta temporada 2025, su destacado rendimiento en Alianza Atlético durante el Torneo Apertura y Clausura ha captado la atención de varios clubes limeños, dado que anotar 13 goles en la Liga 1 es una cifra considerable que no cualquier delantero consigue.

De esta forma, Agustín Graneros confirmó que Alianza Lima tuvo un acercamiento, pero que, sobre todo, deja que su representante se encargue de las negociaciones y se concentre en terminar bien el año con su club actual, Alianza Atlético.