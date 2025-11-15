¿Fichaje? Es figura en Portugal y no dudó en revelar su amor por Alianza Lima: "Mi casa"

Alianza Lima es uno de los clubes que se caracteriza por la formación de jóvenes promesas al exterior. En esa línea, ahora un talentoso futbolista que emigró al extranjero dejó un emotivo mensaje sobre su etapa en el elenco blanquiazul.

Es figura en Portugal y ahora confirmó su amor por Alianza Lima

A través de una reciente entrevista con el periodista Gerson Cuba, el volante ofensivo de Gil Vicente de Portugal, Bassco Soyer recordó su salida del conjunto victoriano a mediados de temporada e indicó que echa de menos al club de sus amores.

Bassco Soyer fichó por Gil Vicente de Portugal esta temporada/Foto: X

"Extraño muchas cosas de Alianza, es mi casa y extraño absolutamente todo: el ambiente, a la gente, pero tenía que tomar otros rumbos, nuevos retos para crecer como futbolista", sostuvo.

(Video: Gerson Cuba Chanell)

A su vez, se mostró emotivo al manifestar que cumplió uno de sus sueños al compartir equipo con el 'Depredador'. "Jugar con mi máximo ídolo (Paolo Guerrero) es algo inolvidable. Espero volver en mucho tiempo a Alianza Lima, ya con un nombre a darle lo mejor de mí", agregó.

De otro lado, Bassco Soyer habló sobre la partida del ex canterano del elenco íntimo, Víctor Guzmán a Sporting Lisboa, quien incluso el último viernes debutó de manera oficial con la Sub 23 de los 'Verde y Blancos' en Portugal. Asimismo, se refirió al buen momento de Piero Cari.

"Víctor Guzmán es como mi hermano, estoy feliz por él porque está en un gran equipo y es una gran persona. Cari es un gran jugador, le he dicho que no tiene techo y sé que la va a romper con la selección", concluyó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Bassco Soyer en Gil Vicente?

La exjoya de Alianza Lima firmó contrato con Gil Vicente de Portugal hasta el 30 de junio 2028. Por lo pronto, el jugador ofensivo viene sumando minutos con la Sub 23.