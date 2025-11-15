0
Alianza Lima tiene en la mira a '9' extranjero que fue dirigido por Gorosito: "Próximo..."

Se conoció que Alianza Lima apunta al fichaje de un delantero de Huracán que este año ha jugado la Copa Sudamericana. Además, Néstor Gorosito lo dirigió en Argentina.

Solange Banchon
Alianza Lima apunta al fichaje de '9' argentino para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026
Alianza Lima apunta al fichaje de '9' argentino para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026
Alianza Lima quiere tener un plantel muy variado para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. En esa línea, con miras al mercado de fichajes, los íntimos han mostrado interés el contratar a un delantero de Huracán de Argentina.

Alianza Lima y los 3 extranjeros que pueden irse con miras a la temporada 2026

Revelan los 3 extranjeros que pueden dejar Alianza Lima para la temporada 2026: "No sigue..."

Alianza Lima tiene en la mira a delantero de Huracán de Argentina para el 2026

De acuerdo a la información que brindó el periodista José Varela en su canal oficial de YouTube, el conjunto blanquiazul tiene en órbita al atacante Eric Ramírez, quien milita en el 'Globo'. Asimismo, también puede desempeñarse como extremo por las bandas, y coincidió con el actual estratega Néstor Gorosito en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Eric Ramírez

Eric Ramírez es figura con Huracán de Argentina esta temporada

"Eric Ramírez, el popular 'La Perla', que es un futbolista que puede jugar de delantero o por los lados. Gorosito lo tuvo en Gimnasia. Ambos tienen vínculo hasta el próximo año, pero Huracán está movido actualmente y puede que salgan varios jugadores en el próximo mercado", expresó el comunicador.

(Video: YouTube - José Varela)

Eric Ramírez y su presente en Huracán esta temporada

Eric Ramírez, no es titular indiscutible con Huracán, sin embargo, viene siendo considerado como una importante pieza de recambio para el técnico Frank Darío Kudelka por la Liga Profesional 2025, Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Según las estadísticas, el también mediocentro ofensivo de 29 años lleva disputados 33 partidos con el 'Quemero' a lo largo de la temporada. Del mismo modo, 6 goles, 1 asistencia, y un aproximado de 1637 minutos. En tanto, su aparición en el torneo Conmebol fue por los octavos de final vuelta del certamen contra Once Caldas de Colombia.

Eric Ramírez: ¿en qué equipos ha jugado?

A lo largo de su carrera profesional, el jugador argentino ha defendido la camiseta de 3 escuadras de su natal país.

  • Gimnasia Sub20
  • Gimnasia II
  • Quilmes
  • Huracán

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

