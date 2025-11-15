Revelan los 3 extranjeros que pueden dejar Alianza Lima para la temporada 2026: "No sigue..."

Alianza Lima tiene como principal objetivo ser "Perú 2" en la Copa Libertadores 2026, además, los blanquiazules buscan reforzar su plantel de la mejor manera para afrontar la Liga 1 y el torneo Conmebol. Bajo ese contexto, durante la planificación, hay 3 figuras que parecen estar cerca de dejar el plantel con miras al próximo año.

Alianza Lima y los 3 extranjeros que pueden dejar el club para 2026

En el programa de YouTube 'Mano a Mano', el periodista Mauricio Loret de Mola señaló que Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique y Alan Cantero son 3 de los jugadores del extranjero que parecen estar viviendo sus últimos días en La Victoria.

"De los extranjeros en Alianza, entiendo que Ceppelini no sigue, lo mismo con Enrique y que lo de Cantero está muy complicado. Sé que Godoy Cruz ya no quiere prestarlo, solo venderlo en caso Alianza lo quiera. Desde Matute entienden que es mucho el dinero", expresó.

Cabe recordar que, el 'equipo del pueblo' solo tiene como plazo límite hasta este 15 de noviembre para ejecutar la opción de compra por el delantero argentino, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz. Sin embargo, hasta la fecha no existió alguna comunicación para definir su traspaso definitivo con miras al 2026.

En lo que corresponde a sus números, Cantero registra 29 encuentros oficiales con la camiseta del cuadro blanquiazul a nivel local e internacional, además de 5 goles y 4 asistencias. A su vez, el lateral Guillermo Enrique lleva en su cuenta personal 37 partidos entre la Liga 1, Copa Sudamericana, y Copa Libertadores 2025.

De otro lado, el volante uruguayo ha disputado un total de 31 cotejos con los íntimos en la presente temporada, de los cuales marcó en 3 oportunidades y brindó 4 asistencias. Al respecto, Líbero conoció en su edición impresa que algunas lesiones y sanciones, parecen haber sido determinantes al momento de analizar su futuro para el 2026.