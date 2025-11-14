Liga de Quito quiere arrebatarle fichaje a Alianza Lima: "Hay conversaciones..."

El objetivo de Alianza Lima es armar un equipo a lo grande con jugadores de alto nivel para terminar con los años de sequía de títulos y el nombre de un futbolista uruguayo empezó a sonar en el equipo blanquiazul. Sin embargo, en las últimas horas también se informó que un grande de Ecuador le estaría siguiendo los pasos muy de cerca.

Los refuerzo de Alianza Lima estarían llegando desde el extranjero para armar un equipo de acuerdo a las necesidades del plantel. Precisamente una de las posiciones que se busca reforzar es en la delantera, incluso teniendo posiblemente avanzadas las renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

LDU Quito se adelanta a Alianza con fichaje de delantero

En medio de las especulaciones de futbolistas a Alianza Lima, también salió el nombre de Octavio Rivero. Este delantero ha despertado el interés de varios equipos en las últimas horas por sus destacadas actuaciones y uno de ellos es LDU Quito.

Desde Ecuador informan que el DT Tiago Nunes buscaría su fichaje para la siguiente temporada. "Se tocó el tema de Octavio Rivero, porque sí, LDU ya preguntó por Octavio, hay conversaciones con el delantero, pero todavía no es un hecho. Entiendo que ya se quiere armar un equipo al gusto de Tiago Nunes y también muchos jugadores de Liga van a salir porque ahora sí harán todo al gusto del entrenador para la próxima temporada", informó Johanna Calderón para el programa 'DeUnaSF'.

(Video: DeUnaSF)

¿En qué equipo juega Octavio Rivero?

El futbolista uruguayo Octavio Rivero cuenta con una larga trayectoria a sus 33 años. Actualmente, juega en el Barcelona S.C. de Ecuador desde el 2024. Anteriormente ha pasado por equipos como Defensor Sporting, Nacional de Uruguay, Unión Española, Colo-Colo y más. Según el portal Transfermarket, su pase es de 700 mil euros.