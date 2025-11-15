Alianza Lima busca el fichaje de delantero que jugó en Boca Juniors y Cruzeiro: "Es una opción"

Para el próximo año, Alianza Lima tiene el objetivo principal de ganar el torneo local para sumar un nuevo título a su palmarés y darle una alegría a su hinchada. Con el final de temporada también empiezan a sonar nombres para reforzar al plantel blanquiazul y uno de ellos viene desde la liga de Argentina.

Alianza Lima quedó fuera de la pelea del Torneo Clausura 2025 con mucho tiempo de anticipación tras enfocarse en la Copa Sudamericana. Ahora, el equipo Íntimo quiere mejorar las cosas por lo que los fichajes para la temporada 2026 es una prioridad en la institución.

Alianza Lima busca fichar a delantero que jugó en Boca y Cruzeiro

La información del periodista José Varela señala que durante el viaje de los Navarro a Argentina, además de ver la situación de Luis Advíncula, también fue para indagar en posibles refuerzos para Alianza Lima. Entre los nombres que especuló fue el de Ramón 'Wanchope' Ábila, jugador que pasó por Boca Juniors y Cruzeiro y que actualmente juega en Huracán.

"Conversamos con un colega de Argentina y estábamos tratando de descifrar qué podía pasar. Uno fue lo de Advíncula y en las últimas horas hemos averiguado que Wanchope Ábila es una opción. Estamos hablando porque las autoridades de Alianza Lima han estado en el partido entre Huracán vs Newells Old Boys. Desarrollamos lo que podría desencadenar algo", indicó Varela.

Recordar que el jugador Wanchope Ábila ya han coincidido anteriormente cuando Néstor Gorosito estaba en Colón de Santa Fe. A partir de la buena relación que mantendrían es que el jugador podría ser el próximo refuerzo para Alianza Lima en la delantera.

¿Cuánto cuesta 'Wanchope' Ábila?

A sus 36 años, el pase de 'Wanchope' Ábila, que juega como delantero centro, tiene un costo de 150 mil euros. El futbolista argentino tiene una larga trayectoria, pasando por clubes como Sarmiento, Huracán, Cruzeiro, Boca Juniors, Minessota United y Colón.