Alianza Lima y el resultado con el que puede salir campeón del Torneo Clausura 2025

¡Atención! Alianza Lima todavía puede salir campeón del fútbol peruano si se hace con el Torneo Clausura 2025, arruinando así los planes de Universitario de Deportes. Para ello, el elenco de La Victoria necesita los siguientes resultados y todos los aficionados estarán atentos, robándole momentáneamente el foco a la selección peruana de Manuel Barreto que afronta una nueva fecha FIFA.

Resulta que, pese al tricampeonato de la 'U', todavía existen posibilidades de aguarle la fiesta al elenco merengue, aunque no en la sección masculina. Y es que el elenco dirigido por José Letelier está a solo un paso de ser bicampeón de la Liga Femenina, ya que se hizo con el Torneo Apertura y si gana el segundo certamen de la temporada seguirá siendo el monarca del balompié nacional.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan este mismo sábado 15 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva y las blanquiazules tienen todo a su favor para llevarse el Torneo Clausura, y así no jugar las dos finales de la Liga Femenina 2025. En la ida, jugada en Campo Mar, ambos clubes igualaron sin goles.

Alianza Lima va por el bicampeonato nacional.

Por ello, ahora el cuadro íntimo únicamente necesita una victoria por cualquier marcador y de esta forma será bicampeón del fútbol peruano. Además, clasificará a las ediciones 2026 y 2027 de la Copa Libertadores, ya que según el reglamento el vencedor del Torneo Clausura accede al certamen internacional de la próxima temporada y el campeón nacional a la justa continental dentro de dos años.

Alianza Lima vs. Universitario: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes iniciará a las 15.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de América TV y también en Movistar Deportes. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online si cuentas con una suscripción a Movistar Play y América TVGO.