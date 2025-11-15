Lanzan sorpresiva noticia sobre la continuidad de Fossati en Universitario: "Ninguna oferta"

¡Atención! Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 y viene planificando lo que será la temporada 2026, con la lucha por el tetracampeonato del fútbol peruano y la Copa Libertadores. En ese sentido, los hinchas cremas se llevaron una noticia totalmente fuerte sobre el futuro de Jorge Fossati, su actual director técnico.

Como sabemos, ahora que los merengues son monarcas del fútbol peruano el torneo está prácticamente culminado y todo se ha 'relajado' un poco, por lo que muchos personajes se han dedicado a dar breves entrevistas. Entre ellos, se encuentra el ex DT de la selección peruana, quien no pudo clasificarnos al Mundial de Norteamérica 2026.

"La "U" con Fossati viene coordinando lo que falta de este Torneo y lo que viene, se va a dar una reunión para estar en sintonía, ninguna oferta le ha llegado a Universitario", precisó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, dejando en claro que el estratega urugayo tiene prácticamente todo listo para seguir en tienda crema durante la temporada 2026.

Recordemos que Jorge Fossati fue campeón con Universitario de Deportes en el 2023, en la recordada final contra Alianza Lima. Luego se fue brevemente a la selección peruana y esta campaña volvió al cuadro de Ate tras la salida de Fabián Bustos. Pese a que fue criticado en su momento, obtuvo el histórico tricampeonato del elenco estudiantil.

¿Qué equipos ha dirigido Jorge Fossati?