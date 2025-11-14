¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario y dónde ver final del Clausura de la Liga Femenina?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se estarán enfrentando en el partido más importantes del año. Ambos equipos definirán al campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Revisa a qué hora y dónde se podrá ver este enfrentamiento.

Alianza Lima estará recibiendo este sábado 15 de noviembre a Universitario por la final del Clausura 2025. Recordemos que el primer enfrentamiento terminó con el marcador 0-0 y todo se definirá en el partido de vuelta.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario?

La final entre Alianza Lima vs Universitario se jugará a partir de las 15:00 horas desde el Estadio Alejandro Villanueva. Las locales buscarán sumar un nuevo título en su historia frente a su rival de toda la vida. Las blanquiazules deberán sacar ventaja de jugar en casa antes de que las cremas adelanten en el marcador jugando con la presión de estar frente a su hinchada.

México: 2:00 p. m.

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Alianza vs Universitario?

Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025 se podrá ver en vivo a través de la señal de América TV y también en Movistar Deportes. El partido se podrá seguir en streaming en las plataformas digitales de América TVGO y Movistar Play.

Alianza Lima vs Universitario: últimos resultados