¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario y dónde ver final del Clausura de la Liga Femenina?
Revisa cuáles son los canales para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina.
Alianza Lima y Universitario de Deportes se estarán enfrentando en el partido más importantes del año. Ambos equipos definirán al campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Revisa a qué hora y dónde se podrá ver este enfrentamiento.
Alianza Lima estará recibiendo este sábado 15 de noviembre a Universitario por la final del Clausura 2025. Recordemos que el primer enfrentamiento terminó con el marcador 0-0 y todo se definirá en el partido de vuelta.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario?
La final entre Alianza Lima vs Universitario se jugará a partir de las 15:00 horas desde el Estadio Alejandro Villanueva. Las locales buscarán sumar un nuevo título en su historia frente a su rival de toda la vida. Las blanquiazules deberán sacar ventaja de jugar en casa antes de que las cremas adelanten en el marcador jugando con la presión de estar frente a su hinchada.
- México: 2:00 p. m.
- Perú: 3:00 p. m.
- Colombia: 3:00 p. m.
- Ecuador: 3:00 p. m.
- Bolivia: 4:00 p. m.
- Venezuela: 4:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4:00 p. m.
- Argentina: 5:00 p. m.
- Brasil: 5:00 p. m.
- Chile: 5:00 p. m.
- Paraguay: 5:00 p. m.
- Uruguay: 5:00 p. m.
¿Dónde ver el partido de Alianza vs Universitario?
Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025 se podrá ver en vivo a través de la señal de América TV y también en Movistar Deportes. El partido se podrá seguir en streaming en las plataformas digitales de América TVGO y Movistar Play.
Alianza Lima vs Universitario: últimos resultados
- Universitario (0) - Alianza Lima (0) | 09-11-25
- Universitario (1) - Alianza Lima (2) | 14-09-25
- Universitario (0) - Alianza Lima (2) | 22-06-25
- Alianza Lima (0) - Universitario (0) | 18-06-25
- Alianza Lima (0) - Universitario (1) | 11-05-25
