¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario y dónde ver final del Clausura de la Liga Femenina?

Revisa cuáles son los canales para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina.

Jasmin Huaman
Alianza Lima recibirá en Matute a Universitario por la final de la Liga Femenina.
Alianza Lima recibirá en Matute a Universitario por la final de la Liga Femenina. | Foto: Composición Líbero
Alianza Lima y Universitario de Deportes se estarán enfrentando en el partido más importantes del año. Ambos equipos definirán al campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Revisa a qué hora y dónde se podrá ver este enfrentamiento.

Alianza Lima estará recibiendo este sábado 15 de noviembre a Universitario por la final del Clausura 2025. Recordemos que el primer enfrentamiento terminó con el marcador 0-0 y todo se definirá en el partido de vuelta.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario?

La final entre Alianza Lima vs Universitario se jugará a partir de las 15:00 horas desde el Estadio Alejandro Villanueva. Las locales buscarán sumar un nuevo título en su historia frente a su rival de toda la vida. Las blanquiazules deberán sacar ventaja de jugar en casa antes de que las cremas adelanten en el marcador jugando con la presión de estar frente a su hinchada.

  • México: 2:00 p. m.
  • Perú: 3:00 p. m.
  • Colombia: 3:00 p. m.
  • Ecuador: 3:00 p. m.
  • Bolivia: 4:00 p. m.
  • Venezuela: 4:00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4:00 p. m.
  • Argentina: 5:00 p. m.
  • Brasil: 5:00 p. m.
  • Chile: 5:00 p. m.
  • Paraguay: 5:00 p. m.
  • Uruguay: 5:00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Alianza vs Universitario?

Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025 se podrá ver en vivo a través de la señal de América TV y también en Movistar Deportes. El partido se podrá seguir en streaming en las plataformas digitales de América TVGO y Movistar Play.

Alianza Lima vs Universitario: últimos resultados

  • Universitario (0) - Alianza Lima (0) | 09-11-25
  • Universitario (1) - Alianza Lima (2) | 14-09-25
  • Universitario (0) - Alianza Lima (2) | 22-06-25
  • Alianza Lima (0) - Universitario (0) | 18-06-25
  • Alianza Lima (0) - Universitario (1) | 11-05-25

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

