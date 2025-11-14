- Hoy:
¡Sorpresivo! Sporting Cristal firmó a su flamante atacante en busca del título: "Hasta 2027"
Sporting Cristal no quiere dormirse en sus laureles y con el objetivo de ser campeón, anunció que firmó a su flamante atacante por las próximas dos temporadas.
Sporting Cristal aún tiene un objetivo por luchar este 2025, alcanzar el subcampeonato nacional y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el club de La Florida también han comenzado a armar sus planteles de cara a la próxima temporada en todas sus disciplinas, con la misión de levantar el título de campeón.
Además del equipo masculino, la dirigencia celeste también no pierde de vista a su conjunto femenino, el cual fue semifinalista en ambos torneos cortos y terminó la liga en el tercer lugar del Acumulado. El franco ascenso de las dirigidas por Vivian Ayres hace que desde tienda rimense quieran reforzar la plantilla y ante ello, han anunciado por todo lo alto la firma de su flamante atacante, para alegría de todos sus hinchas.
Sporting Cristal firmó con su flamante atacante por dos años
Sporting Cristal hizo oficial este viernes la renovación de la delantera y una de sus jóvenes promesas, Ana Ihara, quien seguirá vistiendo la camiseta bajopontina por las próximas dos temporadas, es decir, hasta finales de 2027. Así lo anunció la institución a través de todas sus cuentas oficiales.
"¡Nuestra canterana renovó por 2 años más con la Celeste!. Ana Iraha seguirá siendo nuestra delantera hasta 2027", fue el mensaje con el que el elenco cervecero confirmó la extención de contrato de la futbolista de 17 años, quien será una de las armas que tenga el equipo en ofensiva con miras a la próxima edición de la Liga Femenina.
Sporting Cristal hizo oficial la renovación de su joven promesa, Ana Iraha, hasta el 2027. Foto: Sporting Cristal
Ana Ihara se convirtió en titular indiscutible este 2025 con Sporting Cristal
Ana Iraha, quien es una de las jugadoras formadas por el club del Rímac, comenzó la temporada 2025 siendo suplente y teniendo algunas oportunidades de jugar. Sin embargo, eso cambió en el Clausura, a tal punto que se ganó un lugar en el once titular. En total, anotó siete goles en la temporada, mostrando su mejor versión en el segundo semestre con cinco anotaciones.
Sporting Cristal ha anunciado más renovaciones
Es preciso señalar que Iraha es la segunda futbolista de la plantilla actual que ha renovado su vínculo con Sporting Cristal. En esta misma semana, el club confirmó que su capitana, Fabiana Oribe, continuará vistiendo la camiseta celeste por los siguientes dos años.
Fabiana Oribe fue la primera jugadora que renovó con Sporting Cristal hasta 2027. Foto: Sporting Cristal
