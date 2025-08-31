DT de Sporting Cristal cuestionó al arbitraje tras perder contra Alianza: "Nos han robado"

Sporting Cristal y Alianza Lima nos regalaron un emocionante partido y no por el certamen local que está paralizado por los partidos de la selección peruana, sino por la Liga Feminina. El Estadio Alberto Gallardo fue el escenario donde las blanquiazules se terminaron llevando el triunfo por 1-0 que no gustó para nada en tienda celeste, sobre todo en su DT Vivian Ayres, quien no dudó en despotricar contra el arbitraje.

Tras el pitido final, la entrenadora del cuadro rimense salió a dar la cara a los medios de comunicación y no dudó ni un instante en arremeter contra la juez Flor Carazas, calificando su actuación como un adefesio pues sienten que sus decisiones arbitrales han perjudicado a las bajopontinas, quienes merecieron mejor suerte en cuestión del resultado.

"No he querido hablar nunca del arbitraje, la verdad, pero fue un adefesio, una desgracia, no puede perjudicarnos de esa forma. No puedo decir más cosas porque me van a poner un pitido todo el tiempo. No merecíamos perder, tuvimos bastante control del partido por muchos pasajes, por eso mismo nos duele mucho que nos 'roben' de esa forma del partido, y no lo estoy diciendo por Alianza, sino porque el arbitraje es muy malo", declaró en conferencia de prensa.

Video: X - Hat Trick Perú

Asimismo, Ayres aseguró que tanto ella como sus dirigidas se sienten molestas con la derrota porque sienten que el arbitraje les robó el partido, pero que deben de voltear rápidamente la página pues la próxima semana deberán enfrentar a otro rival con el objetivo de sumar de a tres y seguir en carrera por el título del Clausura femenino.

"La chica (Flor Carazas) no tiene la capacidad y no sabe que cobra. El equipo está como esperaba que esté, que le llegue altamente (perder) porque sentimos que nos han robado el partido", sentenció la experimentada estratega de 53 años.

Sporting Cristal es uno de los candidatos a ganar el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

Sporting Cristal estaba haciendo un gran encuentro frente a Alianza Lima, teniendo incluso chances de abrir el marcador sin éxito. No obstante, cuando todo parecía que iba a terminar empatado, las celestes se quedaron con una jugadora menos por expulsión y las aliancistas anotaron el único tanto por un remate desde fuera del área de Rafaela Marques.

Pese al resultado negativo que lo aleja de la punta del campeonato, el elenco cervecero se ubica en el cuarto lugar con 11 puntos y en zona de clasificación a la siguiente instancia del Clausura, siendo aún uno de los principales candidatos a levantar el trofeo para disputar la final de la Liga Femenina justamente contra la oncena blanquiazul.