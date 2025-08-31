Alianza Lima ganó 1-0 a Sporting Cristal y comparte el liderato del Clausura con Universitario

Alianza Lima continúa por el buen camino rumbo al objetivo de ser campeón nacional en todas sus categorías. Si bien los dirigidos por Néstor Gorosito no han competido este fin de semana por la paraización del certamen local, el equipo femenino sigue dando que hablar tras vencer a Sporting Cristal, un rival directo en su lucha por el título.

El cuadro blanquiazul visitó a las celestes este domingo en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina en el Estadio Alberto Gallardo en un duelo de fuerzas parejas que recién se definió en los instantes finales y terminó en triunfo para las 'Íntimas' por la mínima diferencia (1-0).

Alianza Lima superó 1-0 a Sporting Cristal en condición de visita por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Foto: Alianza Lima

El conjunto comandado por el chileno José Letelier no tuvo la mejor actuación en la cancha, como tiene acostumbrado a su hinchada, pero pudo romper la igualdad cuando el reloj marcaba los 92 minutos con un soberbio remate desde fuera del área de la capitana Rafaella Marques que hizo esteril la estirada de la arquera rival.

Video: Movistar Deportes

Alianza Lima sigue invicto y es una de las líderes del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

Con este resultado, las victorianas pudieron mantener una fecha más su invicto y pleno de triunfos en el segundo certamen de la temporada, sumando un total de 18 puntos, los mismos que tiene el otro favorito a levantar el trofeo, Universitario. Las aliancistas comparten la punta con las cremas, pero se ubican en el segundo lugar por tener menos diferencia de goles.

Alianza Lima ahora deberá enfrentar a César Vallejo

Alianza Lima deberá cambiar de chip desde ahora y prepararse para su próximo desafío en el Clausura femenino, que será recibir a Universidad César Vallejo de Trujillo el próximo fin de semana en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. La fecha y hora del compromiso se conocerá en los siguientes días.

Alianza Lima deberá ganar el Torneo Clausura para ser bicampeón de la Liga Femenina

Para Alianza Lima es muy importante consagrarse como ganador del Torneo Clausura 2025 ya que de esta forma se coronaría como campeón de la Liga Femenina por segunda vez seguida sin necesidad de afrontar una final nacional pues hace unos meses se llevó el Apertura venciendo en la definición a la 'U'.

Alianza Lima podría ser bicampeón de la Liga Femenina si es gana el Torneo Clausura 2025. Foto: Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina con Alianza Lima