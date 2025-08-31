¿Fichajes? Alianza Lima sorprende a hinchas con anuncio en plena pelea por el título: "Oficiales"

Alianza Lima continúa sus entrenamientos durante la fecha FIFA con el objetivo de levantar su rendimiento en el Torneo Clausura y mantenerse en la lucha por el título de la Liga 1. Los blanquiazules afrontarán el exigente reto de competir también en la Copa Sudamericana, donde sueñan con seguir escribiendo historia. En medio de este panorama, una noticia acaba de encender la ilusión de toda su hinchada.

¿Qué anuncio hizo Alianza Lima en sus redes sociales?

Mediante sus redes sociales, el cuadro íntimo generó gran entusiasmo en su hinchada al anunciar que, tras el éxito alcanzado en la temporada, han puesto a disposición dos artículos muy especiales para sus seguidores.

Se trata de los peluches oficiales del 'Potrillo' y el 'Gallo Negro', que ya se encontraban disponibles a la venta mediante la página web del club, pero ahora también podrán adquirirse en las tiendas de un conocido minimarket.

"¡Atención, Blanquiazules! Los peluches más queridos, el Potrillo y el Gallo Negro, ahora los encuentras también en Tiendas OXXO", mencionaron en su publicación. De igual manera, en la gráfica resaltaron: "Peluches oficiales: Potrillo y Gallo Negro".

Alianza Lima anunció la venta de sus peluches en OXXO.

¿Cuánto cuesta los peluches de Alianza Lima?

En la página oficial del club se puede apreciar que los peluches del ‘Potrillo’ y del ‘Gallo Negro’ están disponibles a un precio de S/ 39.90. Sin embargo, los socios ‘íntimos’ cuentan con un ligero descuento, pudiendo adquirirlos por S/ 34.90.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Alianza Lima mantiene firme su objetivo de seguir en la lucha por el título del Torneo Clausura y forzar una final nacional frente a Universitario. Con esa consigna, los blanquiazules continúan sus preparativos de cara al duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8, programado para el sábado 13 de septiembre a las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.