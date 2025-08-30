0

Futbolista de Alianza Lima es destacado por prestigioso medio español: "La ilusión de Perú"

Talentoso futbolista de Alianza Lima generó asombro en España por su rendimiento y un reconocido medio lo destacó en toda Europa.

Francisco Esteves
Futbolista de Alianza Lima sorprendió en España.
Futbolista de Alianza Lima sorprendió en España.
¡Sorpresa total! Destacado medio español quedó totalmente sorprendido con la calidad de un futbolista de Alianza Lima y decidió destacarlo para toda Europa, generando mucha emoción y orgullo entre los hinchas blanquiazules. A continuación te contamos todos los detalles al respecto.

Resulta que el diario AS de España quedó fascinado con el desempeño que ha mostrado Piero Cari esta temporada tanto en la Liga 1 como Copa Libertadores y Sudamericana, siendo pieza clave para los dirigidos por Néstor Gorosito. El mediocampista nacional apenas tiene 18 años y ya es de los elementos más importantes del plantel victoriano, por lo que ha dado mucha qué hablar a nivel global.

"Piero Cari, la gran ilusión de Perú. El mediocentro ha sido convocado por primera vez por la absoluta con apenas 18 tras su buen desempeño en Alianza Lima", precisó el reconocido medio internacional en su página web, destacando la labor que viene haciendo el volante de la selección peruana en La Victoria, donde ha disputado 16 partidos entre torneo nacional e internacional.

Piero Cari destacado por AS de España.

"En pocos meses ya ha acumulado experiencia en Copa Libertadores y una de sus mejores actuaciones llegó en la eliminatoria de Copa Sudamericana frente a Gremio, donde saltó a la cancha a los 57 minutos y junto a Gentile revolucionó un choque histórico que se saldó con un 2-0 para los limeños", agregó sobre el hombre de Alianza Lima.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Actualmente, según el conocido portal Transfermarkt, Piero Cari tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado en su corta carrera profesional. Sin embargo, lo más probable es que este precio aumente en la próxima actualización del libro de pases gracias a su rendimiento.

Francisco Esteves
Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

