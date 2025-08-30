Burlamaqui dio firme calificativo sobre Tapia y Advíncula tras jugar en España: "Son..."

Alessandro Burlamaqui es uno de los flamantes refuerzos de Alianza Lima, tras su etapa en Intercity FC de España. El volante se ganó la titularidad en el once del elenco blanquiazul en base a su buen rendimiento. Ahora, el jugador habló sobre el paso de Renato Tapia y Luis Advíncula en el fútbol español.

Burlamaqui dio rotundo calificativo sobre Renato Tapia y Luis Advíncula tras jugar en España

En el programa de YouTube, 'Juego Cruzado', el mediocampista de 23 años no dudó en valorar la extensa trayectoria de sus compatriotas en tierras españolas. Así también, los calificó como "personas claves" en el balompié nacional.

"Renato es muy querido en Celta y Lucho también en Rayo lo quieren un montón, son dos personas claves en el fútbol peruano y que lo han demostrado en España", manifestó Burlamaqui.

Alessandro Burlamaqui fichó por Alianza Lima procedente de España

Después de largos años en el fútbol ibérico, el habilidoso volante Alessandro Burlamaqui decidió jugar en el Perú, y en uno de los equipos más grandes como Alianza Lima. Su llegada a Matute, se dio procedente del Intercity FC de la Tercera División de España.

En la actualidad, el centrocampista viene siendo considerado por el 'Pipo' Gorosito en el esquema del elenco íntimo. Precisamente, de acuerdo a sus números, el ex CD Badajoz lleva 8 encuentros con los blanquiazules este 2025. Además de 523 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima?

Alessandro Burlamaqui tiene contrato con la institución victoriana hasta diciembre del 2028. Alianza Lima lo considera un importante proyecto de cara a las próximas temporadas.