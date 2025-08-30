- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Burlamaqui dio firme calificativo sobre Tapia y Advíncula tras jugar en España: "Son..."
El futbolista de Alianza Lima, Alessandro Burlamaqui no se guardó nada y lanzó un categórico comentario sobre el paso de Renato Tapia y Luis Advíncula en España.
Alessandro Burlamaqui es uno de los flamantes refuerzos de Alianza Lima, tras su etapa en Intercity FC de España. El volante se ganó la titularidad en el once del elenco blanquiazul en base a su buen rendimiento. Ahora, el jugador habló sobre el paso de Renato Tapia y Luis Advíncula en el fútbol español.
PUEDES VER: 'Puma' Carranza dio rotundo calificativo a Piero Cari tras ser convocado por Perú: "Es una..."
Burlamaqui dio rotundo calificativo sobre Renato Tapia y Luis Advíncula tras jugar en España
En el programa de YouTube, 'Juego Cruzado', el mediocampista de 23 años no dudó en valorar la extensa trayectoria de sus compatriotas en tierras españolas. Así también, los calificó como "personas claves" en el balompié nacional.
"Renato es muy querido en Celta y Lucho también en Rayo lo quieren un montón, son dos personas claves en el fútbol peruano y que lo han demostrado en España", manifestó Burlamaqui.
Alessandro Burlamaqui fichó por Alianza Lima procedente de España
Después de largos años en el fútbol ibérico, el habilidoso volante Alessandro Burlamaqui decidió jugar en el Perú, y en uno de los equipos más grandes como Alianza Lima. Su llegada a Matute, se dio procedente del Intercity FC de la Tercera División de España.
En la actualidad, el centrocampista viene siendo considerado por el 'Pipo' Gorosito en el esquema del elenco íntimo. Precisamente, de acuerdo a sus números, el ex CD Badajoz lleva 8 encuentros con los blanquiazules este 2025. Además de 523 minutos.
¿Hasta cuándo es el contrato de Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima?
Alessandro Burlamaqui tiene contrato con la institución victoriana hasta diciembre del 2028. Alianza Lima lo considera un importante proyecto de cara a las próximas temporadas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00