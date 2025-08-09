Luis Advíncula remece a hinchas con mensaje de despedida desde Argentina: "Gracias por todo..."

Uno de los equipos que promete traer novedades en este mercado de pases es Sporting Cristal. El cuadro celeste ha hecho una reestructuración de su plantel en busca de mejores resultados para el Torneo Clausura, por lo que se espera con ansias las últimas incorporaciones desde el Rímac. En medio de ello, hinchas quedaron sorprendidos con un mensaje de despedida de Luis Advíncula, jugador que mantiene contrato con Boca Juniors.

Luis Advíncula envió mensaje de despedida

Una de las noticias que impactó a Boca Juniors fue la salida de Marcos Rojo, jugador referente del conjunto 'xeneize' y de la selección Argentina. Sin embargo, la directiva tomó la decisión de no contar con el central en esta etapa de la temporada, por lo que generó un emotivo mensaje de despedida del lateral peruano.

A través de sus redes sociales, el popular 'Bolt' se despidió de su excompañero de equipo Marcos Rojo, sabiendo que fue el capitán del plantel 'azul y oro' durante varias etapas, y que ahora sus caminos se separarán por decisiones de los dirigentes.

"Gracias por todo capitán, se te va a extrañar mucho amigo Marcos Rojo", fueron las palabras del lateral peruano hacia el argentino, quien no tardó en responder públicamente a nuestro compatriota. El central de 35 años no calló ante las palabras de Advíncula y le agradeció su amistad de años: "Gracias por tantas batallas juntos mi hermano", expresó.

Luis Advíncula le dejó mensaje de despedida a Marcos Rojo. Foto: Instagram Luis Advíncula.

¿Luis Advíncula volvería a la Liga 1?

Uno de los equipos que sonó fuerte como posible destino de Luis Advíncula fue Sporting Cristal. Sin embargo, se determinó que el lateral se mantenga en el primer equipo y se luche el título del Clausura a fines de temporada. Dado ello, se redujeron las chances de nuestro compatriota de volver a la Liga 1, pero es claro que su presente no es del todo certero al no ser considerado por Miguel Ángel Russo.