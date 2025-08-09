Luis Advíncula le hace guiños a gigante de la Liga 1 a poco de que cierre el mercado

Boca Juniors atraviesa uno de sus peores momentos a lo largo de la historia, ya que este año quedó eliminado de Copa Libertadores en Fase 2, del Mundial de Clubes en Fase de Grupos, de la Copa Argentina en dieciseisavos de final, y perdió el Torneo Apertura de la Liga Argentina. Por ello, los hinchas culpan a los futbolistas y uno de ellos es Luis Advíncula, quien en medio de especulaciones decidió mandarle un guiño a club gigante de la Liga 1.

Hace un mes se rumoraba la salida del 'Rayo' a otra institución deportiva, ya que su rendimiento ha disminuido mucho a comparación de temporadas pasadas; sin embargo, de momento Miguel Ángel Russo le ha dado continuidad dentro del plantel 'Xeneize' y es por tal razón que causó mucho asombro el mensaje que le dejó a Sporting Cristal a través de sus redes sociales.

Como sabemos, el elenco celeste viene rompiendo el mercado de fichajes con sus recientes incorporaciones, como lo son Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, quienes llegan con el objetivo de salir campeones del Torneo Clausura y de la Liga 1. En ese sentido, en una publicación que hicieron los del Rímac presentando al central con paso por Vélez Sarsfield, Luis Advíncula decidió reaccionar de manera afectuosa colocándole emojis de corazones celestes.

El mensaje de Luis Advíncula a Sporting Cristal.

Esto lo hizo con el objetivo de mostrarse emocionado por la contratación de Luis Abram; sin embargo, los hinchas de Sporting Cristal se ilusionaron y comenzaron a especular con una posible transferencia desde Boca Juniors. Sobre todo porque recientemente se rumoró que una de las opciones que manejaba el club del Rímac en el mercado era el 'Rayo'.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula en Boca?

Tras su última renovación, el nuevo contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors vence todavía en diciembre del 2026, por lo que al peruano le queda al menos una temporada más en Argentina, claro, salvo que la escuadra azul y oro decida venderlo o prestarlo hasta que culmine su vínculo legal.