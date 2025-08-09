Luis Abram reveló por qué rechazó oferta de Matute y firmó por Cristal: "Con Alianza Lima..."

Uno de los últimos fichajes de Sporting Cristal ha sido Luis Abram, dando así otro golpe sobre la mesa en el mercado de pases del fútbol peruano. En ese sentido, el defensor nacional brindó sus primeras declaraciones como refuerzo celeste y confesó el fuerte motivo que lo llevó a rechazar la oferta formal de Alianza Lima para convertirse en su futbolista para la Liga 1 y Copa Sudamericana 2025.

El central de la selección peruana fue claro cuando le consultaron por la posibilidad que tuvo de vestirse con los colores de Matute, indicando que no lo pensó dos veces cuando se enteró del interés por parte del Rímac. "Cuando te llama tu casa, tienes que ir. Con Alianza Lima hablamos, pero en mi cabeza solo estaba Sporting Cristal", indicó el ex Vélez Sarsfield.

De esta forma, Luis Abram dejó claro que el principal motivo por el cual rechazó a Alianza Lima fue que le tiene un enorme cariño al cuadro celeste debido a que lo considera su segundo hogar. Recordemos que el defensor jugó ahí desde el 2014 al 2017, debutando profesionalmente, y obtuvo en dos ocasiones el título de la Liga 1, por lo que tiene muy buenos recuerdos de la institución deportiva.

Luis Abram habló en conferencia de prensa

Por otra parte, en la conferencia de prensa de su presentación junto con Cristian Benavente, el central nacional habló sobre el club y sus metas personales. "Sporting Cristal significa amor, compromiso y seriedad. Me sentí muy cómodo aquí y estoy contento de volver. Regreso con la misma ilusión, pero con mayor aprendizaje y experiencia, que espero plasmar en el equipo. Quiero ayudar a que el grupo pelee campeonatos y considero que, jugando bien, lo vamos a lograr. Siempre es lindo volver a casa, y más cuando tienes amigos de muchos años; me han recibido de la mejor manera", indicó el futbolista de 29 años.

¿Cuándo debutará Luis Abram en Sporting Cristal?

El elenco del Rímac recibirá en el Estadio Alberto Gallardo a Melgar este domingo 10 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura, desde 11.00 horas de la mañana vía L1 MAX. Paulo Autuori podría decidir colocar a Luis Abram en este compromiso y hacerlo debutar en la Liga 1 2025.