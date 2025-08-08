Luis Abram se sinceró y habló sobre Sporting Cristal tras confirmarse su regreso: "Estoy..."

Sporting Cristal se enfoca en ganar el Torneo Clausura 2025 y prioriza el mercado de fichajes con importantes elementos con experiencia en la selección peruana. Uno de ellos es Luis Abram, quien fue presentado oficialmente por el club rimense en conferencia de prensa donde no dudó en responder diversas preguntas.

PUEDES VER: Refuerzo que llega de la selección peruana viaja a Ayacucho con Alianza tras estampar su firma

El defensa nacional regresó al club celeste para aportar todo su talento en esta segunda parte de temporada y revertir la situación de lo vivido en el Apertura. Cabe mencionar que el futbolista llega a la Liga 1 procedente de la MLS donde formó parte de las filas del Atlanta United.

¿Qué dijo Luis Abram tras ser presentado en Sporting Cristal?

“Sporting Cristal significa amor, compromiso y seriedad. Me sentí muy cómodo aquí y estoy contento de volver. Regreso con la misma ilusión, pero con mayor aprendizaje y experiencia, que espero plasmar en el equipo. Quiero ayudar a que el grupo pelee campeonatos y considero que, jugando bien, lo vamos a lograr. Siempre es lindo volver a casa, y más cuando tienes amigos de muchos años; me han recibido de la mejor manera”, indicó.

(Video: Cristal TV)

Asimismo, el zaguero peruano reveló que conversó con el entrenador celeste sobre la posibilidad de ser parte del equipo para enfrentar a Melgar en uno de los partidos más atractivos de la jornada 5 del Torneo Clausura.

“He hablado con Paulo Autuori, le he manifestado cómo me siento y él decidirá si el domingo salgo en lista para enfrentar a Melgar”, agregó Luis Abram, quien compartirá vestuario con su compañero de la Blanquirroja, Miguel Araujo.

Luis Abram: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Luis Abram tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.