Refuerzo que llega de la selección peruana viaja a Ayacucho con Alianza tras estampar su firma

El Torneo Clausura 2025 continúa y Alianza Lima se enfocó en ganarlo para así luchar por el título nacional, por ello, no dudó en reforzarse para esta segunda parte de la temporada. En medio del mercado de pases, los hinchas blanquiazules conocieron una importante noticia que sorprendió a más de uno.

PUEDES VER: Christian Cueva le da una mala noticia a Emelec y sorprende a los hinchas en pleno torneo

Se trata de una nueva incorporación que fue anunciada recientemente, lo que captó tremendamente la atención de los seguidores del elenco ‘íntimo’. Asimismo, se conoció que viaja a Ayacucho con la delegación victoriana para afrontar un duro partido de este sábado por la fecha 5, siendo un duelo clave para ellos.

Alianza Lima y una nueva incorporación en pleno Torneo Clausura

“El nuevo Gerente Deportivo de Alianza Lima. Franco Navarro Jr. (Quien mencionamos el miércoles su posibilidad). Viajará a Ayacucho con la delegación íntima”, indicó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X recientemente. Cabe recordar que esta nueva incorporación ha tenido experiencia en la Federación Peruana de Fútbol.

Franco Navarro Mandayo fue presentado en el club blanquiazul | Foto: Alianza Lima

De acuerdo al comunicado del club, esta designación se dio tras “una evaluación integral de su perfil, en la que se valoró especialmente su ADN blanquiazul, su amplia experiencia en gestión deportiva y su sólida formación académica”.

Franco Navarro Mandayo tuvo una etapa como futbolista en Alianza Lima, pues defendió su camiseta en las temporadas 2012 y 2013, por lo que este vínculo histórico fue uno de los factores que influyó en su designación como nuevo gerente deportivo, pues la institución busca fortalecer su identidad.