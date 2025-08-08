Alineaciones Alianza Lima vs. Ayacucho FC: el imponente once de Gorosito en busca del triunfo

Alianza Lima será protagonista de uno de los partidos más resaltantes de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules visitan a Ayacucho FC este sábado 9 de agosto con la obligación de ganar para no alejarse más de los primeros lugares del certamen. Por ello, el DT Néstor Gorosito está preparando un once titular a la altura para darle una alegría a los hinchas. Conoce las posibles formaciones de ambos equipos.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Alessando Burlamaqui; Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Hernán Barcos.

Alianza Lima va con sus mejores hombres a enfrentar a Ayacucho FC. Foto: Alianza Lima

El conjunto 'Íntimo' (6° con 5 puntos) no puede seguir perdiendo terreno en el Clausura si es que quiere luchar por el título nacional a fin de año. Por ello, están yendo a la altura ayacuchana con sus mejores hombres, salvo las ausencias confirmadas por lesión de Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Piero Cari.

La principal novedad es la no inclusión de Guillermo Enrique por estar sentido del último cotejo, por lo que Josué Estrada será el lateral derecho. El resto de la defensa sería la misma que viene de empatar ante Sporting Cristal. La principal duda está en el mediocampo, pues Sergio Peña está suspendido y las opciones de reemplazo son varias. Alessandro Burlamaqui y Pablo Ceppelini podrían ocupar ese lugar.

Asimismo, el polifuncional Alan Cantero vuelve a ser convocado por el 'Pipo' Gorosito y podría tener minutos, ya sea en la volante o como extremo. Hernán Barcos será nuevamente el que comande el ataque blanquiazul, acompañado de Kevin Quevedo y Gaspar Gentile por las bandas. Por último, el recientemente anunciado fichaje Gianfranco Chávez está en la lista de viajeros, por lo que podría debutar con camiseta aliancista.

Posible alineación de Ayacucho FC

Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackson León, Manuel Ganoza (José María Ataupillco), Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Juan Lucumí, Gustavo Loayza, Derlis Orué. Jean Pier Vílchez; Maximiliano Pérez.

Ayacucho FC recuperó a dos de sus figuras para el partido ante Alianza Lima. Foto: Ayacucho FC

Ayacucho FC (12° con 4 puntos) se encuentra en puestos de descenso y está en la obligación de sumar de a tres para comenzar a salir de los últimos puestos de la tabla para seguir un año más en primera. El DT Sergio Castellanos recibió la buena noticia que dos pilares de su plantel como Manuel Ganoza y Juan Lucumí están aptos, por lo que podrían arrancar las acciones.

Uno que podría tener la oportunidad de debutar con los 'Zorros' es el reciente fichaje Franco Caballero, delantero argentino que ya se encuentra habilitado para poder jugar en el Torneo Clausura y ser un arma más en la ofensiva del equipo. Sin embargo, el que arrancará las acciones como delantero será el uruguayo Maximiliano Pérez.