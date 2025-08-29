¿A qué hora juega Saprissa vs. Alajuelense y dónde ver el clásico de Costa Rica?

Saprissa y Alajuelense se medirán por la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 este sábado 30 de agosto en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. El Clásico Nacional es uno de los duelos más esperados por los fanáticos.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Alajuelense?

Costa Rica, México y El Salvador: 8:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 10:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11:00 p.m.

Horarios para del Saprissa vs. Alajuelense en Estados Unidos

Washington DC: 10:00 p.m.

Chicago (GMT-5): 9:00 p.m.

Denver (GMT-6): 8:00 p.m.

Phoenix (GMT-7): 7:00 p.m.

Los Ángeles (GMT-7): 7:00 p.m.

Anchorage (GMT-8): 6:00 p.m.

¿Dónde ver Saprissa vs. Alajuelense?

El Clásico Nacional Saprissa vs. Alajuelense será transmitido EN VIVO por FUTV y TDMAX para el territorio de Costa Rica. Si te encuentras en América Latina, Fanatiz y DirecTV GO transmiten algunos partidos de la Liga Promerica. Además, Libero.pe te llevará las incidencias.

Saprissa vs. Alajuelense: Entradas

SOL Sur: 10.000

SOL Norte: 13.000

Sombra Regular: 17.000

Sombra Preferencial: 21.000

Platea Regular: 23.000

Platea Preferencial: 28.000

Palcos: 55.000

Club Morado: 65.000

¿Cómo llegan Saprissa y Alajuelense al clásico?

Saprissa llega al clásico con 10 puntos y se encuentra en la segunda casilla. Ganaron tres partidos, empataron un duelo y tienen una derrota. Con la llegada de Vladimir Quesada, quien reemplazó a Paulo Wanchope, el Morado busca alcanzar un nuevo título.

La 'S' también quiere recuperarse del duro golpe que significó quedarse eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025, un torneo que sus hinchas exigen conquistarla.

Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense, registra siete puntos y se ubica en la sexta casilla, aunque tiene un partido menos que Saprissa. El conjunto dirigido por Óscar Ramírez tiene dos triunfos, un empate y una derrota.