- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿A qué hora juega Saprissa vs. Alajuelense y dónde ver el clásico de Costa Rica?
Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el clásico Saprissa vs. Alajuelense. Este emocionante partido se realizará el sábado en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.
Saprissa y Alajuelense se medirán por la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 este sábado 30 de agosto en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. El Clásico Nacional es uno de los duelos más esperados por los fanáticos.
¿A qué hora juega Saprissa vs. Alajuelense?
- Costa Rica, México y El Salvador: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 10:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11:00 p.m.
Horarios para del Saprissa vs. Alajuelense en Estados Unidos
- Washington DC: 10:00 p.m.
- Chicago (GMT-5): 9:00 p.m.
- Denver (GMT-6): 8:00 p.m.
- Phoenix (GMT-7): 7:00 p.m.
- Los Ángeles (GMT-7): 7:00 p.m.
- Anchorage (GMT-8): 6:00 p.m.
¿Dónde ver Saprissa vs. Alajuelense?
El Clásico Nacional Saprissa vs. Alajuelense será transmitido EN VIVO por FUTV y TDMAX para el territorio de Costa Rica. Si te encuentras en América Latina, Fanatiz y DirecTV GO transmiten algunos partidos de la Liga Promerica. Además, Libero.pe te llevará las incidencias.
Saprissa vs. Alajuelense: Entradas
- SOL Sur: 10.000
- SOL Norte: 13.000
- Sombra Regular: 17.000
- Sombra Preferencial: 21.000
- Platea Regular: 23.000
- Platea Preferencial: 28.000
- Palcos: 55.000
- Club Morado: 65.000
¿Cómo llegan Saprissa y Alajuelense al clásico?
Saprissa llega al clásico con 10 puntos y se encuentra en la segunda casilla. Ganaron tres partidos, empataron un duelo y tienen una derrota. Con la llegada de Vladimir Quesada, quien reemplazó a Paulo Wanchope, el Morado busca alcanzar un nuevo título.
La 'S' también quiere recuperarse del duro golpe que significó quedarse eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025, un torneo que sus hinchas exigen conquistarla.
Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense, registra siete puntos y se ubica en la sexta casilla, aunque tiene un partido menos que Saprissa. El conjunto dirigido por Óscar Ramírez tiene dos triunfos, un empate y una derrota.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00