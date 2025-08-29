- Hoy:
Piero Quispe jugará en Sydney FC de Australia: ¿por cuánto tiempo firmará contrato?
Piero Quispe firmará por Sydney FC de Australia, pero la gran interrogante es por cuánto tiempo será el contrato del volante de Pumas UNAM con el cuadro de la A-League.
Piero Quispe es nuevo jugador de Sydney FC de Australia y la gran interrogante es por cuánto tiempo firmará por el club más ganador de Oceanía. En esta nota te contamos los detalles de su contrato con el equipo que actualmente disputa la A-League.
¿Por cuánto tiempo firmará Piero Quispe en Sydney FC?
Según el medio deportivo mexicano "Súper Deportivo" el préstamo de Piero Quispe a Sydney FC desde Pumas UNAM será de un año con opción a compra.Piero Quispe será prestado a Sydney FC de Australia desde Pumas UNAM.
Piero Quispe jugará en Sydney FC de Australia
Según informó el periodista César Luis Merlo, Pumas de México llegó a un acuerdo con el Sydney FC para ceder al futbolista peruano en condición de préstamo sin cargo con opción de compra.
El objetivo de esta operación es que el cuadro mexicano libere un cupo de los extranjeros que era ocupado por Piero Quispe y con ello pueda incorporar a un delantero en lo que resta del mercado de pases.
Pumas UNAM espera que Quispe viaje en los próximos días a Australia para someterse a los exámenes médicos de rigor y sumarse de inmediato al conjunto de Sídney. El club mexicano confía en que el jugador supere las pruebas físicas y médicas con determinación.
Es importante mencionar que el volante peruano y exjugador de Universitario de Deportes, Quispe, jugará junto a la estrella brasileña Douglas Costa. También compartirá vestuario con Leo Sena, el atacante ingles Joe Lolley.
Piero Quispe en Pumas UNAM 2025
Piero Quispe ha jugado los 6 partidos posibles de la Liga MX Apertura 2025-2026. En estos encuentros, no logró anotar ni dar asistencias. A pesar de haber disputado todos los partidos del torneo mexicano, el técnico liberó su cupo de extranjero para que un delantero ingrese al Pumas UNAM de México.
