- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Futbolista de Pumas dio contundente mensaje ante la posible salida de Piero Quispe: "Es un..."
Piero Quispe suena para dejar las filas de Pumas UNAM para esta temporada de la Liga MX. Ahora, uno de sus compañeros dejó un potente comentario sobre su salida. ¿Qué dijo?
Piero Quispe acaparó la atención esta semana luego de que se revelara que su futuro podría estar lejos de Pumas UNAM, despertando el interés de varios clubes, incluido uno del fútbol europeo. Ante este panorama, su compañero Adalberto Carrasquilla se pronunció y dejó una firme opinión sobre el volante peruano y su posible salida de la Liga MX.
PUEDES VER: ¡Inédito! DT de Spezia tomó drástica decisión con Gianluca Lapadula pese a haber firmado hasta 2027
Futbolista de Pumas se refirió a la posible salida de Piero Quispe
Durante una conferencia de prensa, el futbolista del elenco mexicano fue consultado por las sensaciones del plantel ante los múltiples rumores que colocan a Piero Quispe fuera del equipo en pleno desarrollo de la temporada. Ante esto, Carrasquilla no dudó en enfatizar que se trata de una gran jugador y persona, pero que debe seguir creciendo futbolísticamente.
“Aún no es oficial. No sabemos que va a pasar con él. No podríamos dudar de su capacidad como jugador y como persona, me llevo muy bien con él. Yo siempre le voy a desear lo mejor, si le toca irse le pido que siga creciendo y madurando como futbolista. Le queda mucha carrera por delante y tiene que madurar muchas cosas. Sabemos que es un jugador importante", expresó.
Asimismo, Adalberto Carrasquilla también reveló su deseo de que tanto Piero Quispe como la directiva puedan llegar a un acuerdo para definir su salida. Aunque, también aseguró que el exjugador de Universitario se encuentra muy contento de formar parte de Pumas.
"La decisión que vaya a tomar la directiva, espero lleguen a un acuerdo. Creo que lo han manejado muy bien porque él está contento aquí. Siempre le deseo lo mejor y que siga creciendo. Yo siempre hablo con él para aconsejarlo”, finalizó.
Piero Quispe podría jugar en la Liga de Grecia
En la última edición del programa 'Toco y me voy' de RPP, mencionaron que el futbolista de 24 años tiene sobre la mesa una oferta del fútbol de Grecia, así como la de dos equipos de la Liga Profesional de Argentina.
"En México, Pumas le ha dicho que gracias. El entorno del jugador esta viendo opciones y hay un par en la Primera División de México, pero ha llegado una oferta del Panetolikos FC de la Superliga de Grecia. También ha recibido llamadas de dos equipos argentinos", mencionaron.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00