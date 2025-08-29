Futbolista de Pumas dio contundente mensaje ante la posible salida de Piero Quispe: "Es un..."

Piero Quispe acaparó la atención esta semana luego de que se revelara que su futuro podría estar lejos de Pumas UNAM, despertando el interés de varios clubes, incluido uno del fútbol europeo. Ante este panorama, su compañero Adalberto Carrasquilla se pronunció y dejó una firme opinión sobre el volante peruano y su posible salida de la Liga MX.

Futbolista de Pumas se refirió a la posible salida de Piero Quispe

Durante una conferencia de prensa, el futbolista del elenco mexicano fue consultado por las sensaciones del plantel ante los múltiples rumores que colocan a Piero Quispe fuera del equipo en pleno desarrollo de la temporada. Ante esto, Carrasquilla no dudó en enfatizar que se trata de una gran jugador y persona, pero que debe seguir creciendo futbolísticamente.

“Aún no es oficial. No sabemos que va a pasar con él. No podríamos dudar de su capacidad como jugador y como persona, me llevo muy bien con él. Yo siempre le voy a desear lo mejor, si le toca irse le pido que siga creciendo y madurando como futbolista. Le queda mucha carrera por delante y tiene que madurar muchas cosas. Sabemos que es un jugador importante", expresó.

Asimismo, Adalberto Carrasquilla también reveló su deseo de que tanto Piero Quispe como la directiva puedan llegar a un acuerdo para definir su salida. Aunque, también aseguró que el exjugador de Universitario se encuentra muy contento de formar parte de Pumas.

"La decisión que vaya a tomar la directiva, espero lleguen a un acuerdo. Creo que lo han manejado muy bien porque él está contento aquí. Siempre le deseo lo mejor y que siga creciendo. Yo siempre hablo con él para aconsejarlo”, finalizó.

Piero Quispe podría jugar en la Liga de Grecia

En la última edición del programa 'Toco y me voy' de RPP, mencionaron que el futbolista de 24 años tiene sobre la mesa una oferta del fútbol de Grecia, así como la de dos equipos de la Liga Profesional de Argentina.

"En México, Pumas le ha dicho que gracias. El entorno del jugador esta viendo opciones y hay un par en la Primera División de México, pero ha llegado una oferta del Panetolikos FC de la Superliga de Grecia. También ha recibido llamadas de dos equipos argentinos", mencionaron.