Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO con Cristiano Ronaldo

Prensa de Grecia da rotundo calificativo a Piero Quispe tras posible fichaje a Panetolikos: "Es un.."

¡Sorpresivo! Medio de Grecia se pronunció tras conocerse la oferta de Panetolikos al volante de Pumas, Piero Quispe y le dieron un firme calificativo.

Solange Banchon
La reacción de la prensa de Grecia tras la oferta de Panetolikos a Piero Quispe
La reacción de la prensa de Grecia tras la oferta de Panetolikos a Piero Quispe | Composición: Líbero
Piero Quispe podría estar jugando sus últimos partidos con Pumas UNAM de la Liga MX. Luego de que se conociera el interés de Panetolikos de Grecia por el habilidoso volante peruano. Esta noticia no solo viene generando reacciones en la prensa azteca, sino también del país ubicado al sureste de Europa.

Prensa de Grecia dio firme calificativo a Piero Quispe

Agriniara se pronunció tras la posibilidad de que el exfutbolista de Universitario pueda fichar por los 'Canarios'. En tal sentido, hicieron un repaso sobre su breve trayectoria profesional y hablaron sobre su etapa en la selección peruana. A raíz de ello, lo calificaron como un "internacional con la 'Bicolor'.

"Es un internacional con Perú de 24 años, mediocampista central diestro que también puede jugar como mediocampista que ha disputado 12 partidos y marcado 1 gol con su selección nacional", precisaron.

Prensa de Grecia y su reacción tras oferta de Panetolikos

Panetolikos lanzó oferta por el fichaje de Piero Quispe

El periodista Alan Diez había informado en el programa 'Toco y Me Voy' de RPP Deportes que Panetolikos de la Superliga de Grecia había presentado una propuesta a Pumas UNAM por el fichaje del 'Chico Maravilla', quien podría tener la chance de dar el gran salto a Europa.

Cabe mencionar que, en la actualidad los 'Canarios' vienen pidiendo refuerzos para potenciar el plantel en el mercado de pases de agosto, y uno de los jugadores que se perfila para sumarse al plantel por pedido de la directiva es Piero Quispe.

La chance de que el talentoso volante emigre al Viejo Continente cobra más fuerza al conocerse el propio deseo del mediocampista sobre jugar en Europa. Además de que Pumas UNAM pretende liberar un cupo de extranjero para tratar de incorporar otra figura en su posición.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

