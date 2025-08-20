¿De Universitario? Revelan que Piero Quispe recibió oferta de equipo campeón para dejar Pumas

El futuro deportivo de Piero Quispe sigue estando en el ojo de la tormenta, luego de los múltiples rumores que lo colocan fuera de Pumas UNAM pese a su buen inicio en la Liga MX. Ahora, desde México revelan que el talentoso volante habría recibido una importante oferta de una elenco campeón de la Liga 1 para afrontar el Torneo Clausura.

El periodista mexicano Carlos Ponce de León reveló que Pumas busca desprenderse de Piero Quispe con el objetivo de liberar un cupo de extranjero y así sumar a un atacante en su plantel. Según informó, el club ya le habría presentado varias ofertas al mediocampista.

En esa línea, el comunicador sorprendió al señalar que el volante peruano rechazó cada una de ellas, incluida una propuesta para regresar a Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura.

"A Piero Quispe le han presentado una serie de ofertas para que salga, pero no quiere salir. Por ahí había una oferta de Universitario de Deportes de su país, pero entiendo que tampoco quiere agarrar esa, entonces no hay plaza de extranjeros, por lo que tampoco habrá reemplazo del 9", expresó el periodista mexicano.

La noticia causó sorpresa entre los hinchas de la 'U', pues el retorno de Piero Quispe hubiera significado un refuerzo importante para afrontar tanto el Torneo Clausura como la Copa Libertadores, además del regreso de un jugador identificado con el club.

Piero Quispe se mantendría en Pumas

De esta manera, Piero Quispe habría tomado la decisión de continuar en Pumas durante la presente temporada de la Liga MX, con el objetivo de recuperar la confianza de su entrenador y volver a ganarse un lugar en el once titular.

En lo que va del torneo, ha disputado 5 encuentros con el cuadro mexicano, sumando 150 minutos en cancha. Todo apunta a que se mantendría en el equipo, considerando la cercanía del cierre del mercado de pases en el fútbol mexicano.