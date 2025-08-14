¿Se va? Pumas UNAM impactó a sus hinchas con sorpresivo mensaje sobre Piero Quispe

Piero Quispe sigue siendo noticia en México ya que, pese a que estamos en medio del Torneo Clausura 2025, en dicho país aún se especula sobre la continuidad del habilidoso volante en Pumas UNAM. En medio de este panorama, el cuadro 'Felino' sorprendió a sus hinchas con un mensaje respecto al jugador peruano.

Este jueves es un día especial para el mediocampista ofensivo, pues celebra su cumpleaños número 24. Por ello, el conjunto universitario no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para subir una historia y dejarle un saludo. "Felicidades, Piero Quispe", fue la imagen que publicó Pumas en las últimas horas.

Pumas UNAM saludó a Piero Quispe por su cumpleaños en sus redes sociales. Foto: Pumas UNAM

¿Se va? Esta es la situación de Piero Quispe en Pumas

Como se sabe desde antes de comenzar la temporada 2025-26 en el fútbol azteca, el DT Efraín Juárez no tiene en sus planes a Piero Quispe como titular en Pumas UNAM. Por ello, en este mercado de pases han realizado el fichaje del galés Aaron Ramsey para que ocupe su lugar y compita con el panameño Adalberto Carrasquilla.

Esto, sumado a que quieren sí o sí reforzarse con un delantero extranjero, han hecho que la dirigencia del club haya decidido querer vender al futbolista peruano. De acuerdo a información de medios mexicanos, ofertas han llegado desde Argentina y Colombia, pero la 'Joya' las ha rechazado todas y por ello, los 'Felinos' no han podido todavía contratar a su futuro '9', que todo hace indicar que finalmente sería nacional.

Pese a todo ello, Quispe Córdova ha tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades en la cancha, aunque poco tiempo. Hasta el momento, disputó un total de 243 minutos en siete encuentros entre Leagues Cup (3) y Apertura MX 2025 (4), en los que aportó con dos asistencias y anotó un penal en la serie de penales contra Orlando City, todos estos en el torneo internacional.

Piero Quispe ha ingresado en los siete partidos oficiales que ha tenido Pumas UNAM en la temporada 2025-26. Foto: Pumas UNAM