Piero Quispe rechazó ofertas de Argentina y Colombia para seguir en Pumas: "No ha querido"

Pese a que viene jugando partidos con Pumas UNAM, Piero Quispe sigue dando que hablar en México y no por su rendimiento, sino por su futuro futbolístico. En las últimas horas, en tierras aztecas señalaron que el volante peruano no aceptó un par de ofertas del extranjero, para sorpresa de todos los aficionados felinos.

El periodista mexicano, John Sutcliffe, dio a conocer que el habitual seleccionado incaico recibió propuestas para seguir su carrera de Colombia y Argentina, las cuales fueron rechazadas para seguir luchando por un lugar en el once titular del elenco dirigido por Efraín Juárez, pero su decisión hace que el club universitario no pueda reforzarse con otro futbolista extranjero.

"Tienen que hablar con Quispe porque mientras él no acepte ofertas, no hay manera de que Pumas traiga otro jugador. Me dicen que le ofrecieron Colombia y el fútbol argentino, y no ha querido", sostuvo el citado comunicador sobre el mediocampista ofensivo en la última emisión del programa Enfocados del ESPN.

Video: ESPN

Piero Quispe no es titular indiscutible con Pumas

Lo que se especulaba en los últimos meses en México es que el comando técnico de Pumas no tendría en cuenta al futbolista de 23 años para la temporada 2025-26 de la Liga MX y otras competiciones. Sin embargo, hasta el momento viene gozando de oportunidades, pero no como titular, sino siendo pieza de recambio.

Solo contando el torneo azteca, ha jugado 112 minutos en tres encuentros sin anotar ni asistir. Además, también fue utilizado en el debut en la League Cup 2025 frente a Orlando City, ingresando a los 59' y siendo vital en la tanda de penales al anotar su lanzamiento para lograr la victoria por 4-3 tras empatar 1-1 en el Exploria Stadium por la fecha inicial del campeonato.

Video: X - Christian Hinostroza

La actuación de Quispe Córdova fue destacada por la prensa mexicana, quien resaltó la forma como entró al compromiso con asistencia para el gol de Adalberto Carrasquilla. "Piero Quispe ingresó sobre los 59 minutos y le dio dinámica al equipo en la mitad de la cancha. Es más tomó la pelota y dio el pase en gol de Adalberto Carrasquilla sobre los 80 minutos para el 1-1 final. Ayudó a forzar los penales y luego marcó el tercer panal de los Pumas para el 4-3 final para sus primeros tres puntos", destacó ESPN México.