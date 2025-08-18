Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: 3 beneficios que consigues al autodeportarte mediante CBP Home

Si eres un inmigrante indocumentado en Estados Unidos, CBP Home ofrece una alternativa voluntaria para regresar a tu país de origen sin enfrentar arrestos o sanciones graves. Esta opción permite un proceso más controlado y menos riesgoso.

Al autodeportarse mediante este programa, se pueden obtener beneficios significativos, como la posibilidad de regresar al país de manera ordenada y con menos consecuencias a futuro. Aquí te contamos 3 ventajas de elegir CBP Home.

3 beneficios que consigues al autodeportarte mediante CBP Home

Al autodeportarse mediante CBP Home, los inmigrantes indocumentados pueden acceder a una opción más segura y ordenada para regresar a su país. Algunos beneficios son:

Regreso ordenado y sin complicaciones

CBP Home facilita un proceso de autodeportación estructurado, sin necesidad de arresto ni intervención de autoridades migratorias, lo que minimiza los riesgos legales durante el retorno.

Menos sanciones migratorias

A diferencia de una deportación obligatoria, aquellos que eligen este programa enfrentan menos probabilidades de recibir una prohibición de reingreso a EE. UU. por varios años, lo que puede facilitar un regreso más adelante.

Asistencia y apoyo durante el retorno

Los participantes en el proceso de autodeportación reciben apoyo tanto logístico como financiero en algunos casos, lo que ayuda a mitigar las dificultades del regreso a su país de origen.