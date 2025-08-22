Así funciona ICEBlock, la app que te alerta sobre la presencia de agentes y redadas en EE. UU.

Atención: los inmigrantes en Estados Unidos cuentan actualmente con una herramienta innovadora que les permite mantenerse al tanto de las redadas migratorias en tiempo real. Desde abril de 2023, mes en el que se presentó la aplicación ICEBlock, los usuarios pueden seguir de cerca las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus comunidades.

Por ello, en esta nota te contamos todo sobre la app, desarrollada por Joshua Aaron, un joven estadounidense de ascendencia judía. Vale precisar que esta opción te permite anticipar las detenciones que ocurren en diversas ciudades, con el objetivo de evitar abusos de autoridad y prevenir frente a la presencia de agentes y las sorpresivas redadas.

ICEBlock, la app que te alerta sobre la presencia de agentes y redadas en EE. UU.

Según los medios internacionales, una entrevista con CNN y datos relevantes de El País, la aplicación se basa en los principios de sistemas de alerta geolocalizadoras como Waze, facilitando su descarga y uso sin costo alguno.

Con ello, los inmigrantes pueden alertar a otros usuarios sobre operativos, redadas o arrestos del ICE simplemente tocando dos veces la pantalla en el lugar donde estén.

Asimismo, es importante saber que las notificaciones pueden brindar un alcance de cinco millas y se eliminan de manera automática después de cinco minutos, lo que previene el mal uso del sistema. Cabe precisar que la plataforma sorprende al garantizar el anonimato de sus usuarios, ya que no registra nombres, direcciones IP ni identificaciones de dispositivos.

Es importante saber que ICEBlock se puede descargar sin costo alguno desde la App Store para dispositivos iOS. La App, disponible en español y en trece idiomas adicionales, facilita el acceso a inmigrantes de diferentes nacionalidades, promoviendo así la inclusión y el apoyo a diversas comunidades extranjeras frente a las medidas de Trump.

¿Cuántos usuarios tiene ICEBlock?

Según los últimos informes, en un corto periodo, ICEBlock ha alcanzado más de 20.000 usuarios, destacando en ciudades como Los Ángeles, donde a inicios de junio se llevaron a cabo protestas masivas contra la política migratoria del mandatario.

Esta aplicación se ha transformado en un recurso esencial. Un usuario, que otorgó cinco estrellas en la tienda de Apple, señaló lo siguiente: "La aplicación más importante del momento. Esta herramienta empodera a las personas y permite localizar a agentes de inmigración en un radio de cinco millas. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, comparte esta aplicación. Podría literalmente salvar una vida", expresó.