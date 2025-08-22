Recientemente, se informó que los agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ubicada en el Puerto de Entrada de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, lograron la captura inmediata de un hombre buscado por una presunta agresión sexual agravada contra un menor.

Al respecto, el director del puerto, Pete Beattie no dudó en resaltar la importancia de la vigilancia y el compromiso de los oficiales en la detención de este fugitivo, quien ahora se encuentra bajo custodia. "Gracias a la dedicación de nuestros agentes, un criminal buscado por este atroz delito ha sido llevado ante la justicia", dijo a la prensa. ¿Cuál es la función de CBP en la protección de las comunidades y la frontera?

Oficiales de CBP arrestan a fugitivo acusado por agresión a menor en este estado

La página oficial cbp.gov compartió datos importantes y las últimas actualizaciones sobre el fugitivo. La entidad reveló que el arresto se llevó a cabo el 21 de agosto, cuando agentes de la CBP en el Puente Internacional Camino Real sometieron a Isaías Hernández, un ciudadano estadounidense de 26 años, a una revisión secundaria.

Oficiales de CBP arrestan a fugitivo acusado por agresión a menor en este estado.

En aquel procedimiento, la verificación biométrica realizada a través de las bases de datos de las autoridades evidenció que el individuo contaba con una orden de arresto pendiente por agresión sexual agravada a un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Cook en Chicago, Illinois.

Tras ello, Hernández fue puesto a disposición de la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick, donde, hasta el momento, permanece a la espera de su proceso judicial.

La importancia del Centro Nacional de Información Criminal

Por otro lado, es importante saber que el Centro Nacional de Información Criminal es una plataforma automatizada y centralizada que facilita el intercambio de datos entre diversas agencias de seguridad pública. Además, la herramienta incluye información sobre órdenes de arresto pendientes relacionadas con una amplia variedad de delitos.

En tanto, según datos del NCIC, los agentes de la CBP realizaron arrestos de individuos buscados por delitos graves como homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.