- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Esta sería la nueva y fuerte medida de seguridad que implementaría el gobierno de Donald Trump en el muro fronterizo
El gobierno de Donald Trump planea una nueva y estricta medida de seguridad para el muro fronterizo, combinando tecnología avanzada y vigilancia intensificada.
En medio de una creciente preocupación por la seguridad fronteriza, el gobierno de Donald Trump evalúa una potente medida para reforzar el muro en la frontera sur. Según fuentes cercanas, esta nueva iniciativa combinaría el uso de tecnología avanzada con un aumento en la presencia de fuerzas de seguridad. El objetivo sería evitar el cruce irregular de migrantes, una de las promesas clave de la administración.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta es la impactante cifra de arrestados y autodeportados en 2025, según el DHS
Muro fronterizo de EE. UU. será pintado de negro
La secretaria del DHS, Kristi Noem, indicó que, por orden del presidente Donald Trump, el muro fronterizo será pintado de negro como estrategia para desalentar el cruce de migrantes. En ese sentido, esta medida pretende dificultar aún más el ingreso irregular al país.
Es así que el pasado 19 de agosto, se pintó de negro el muro fronterizo en Nuevo México por petición de Trump. "Cuando hizo campaña para ser elegido presidente de Estados Unidos, prometió al pueblo estadounidense que protegería nuestra frontera", dijo Noem.
Además, calificó a la estructura como alta y que hace muy difícil que sea escalada, por no decir casi imposible, ya que se adentra en el suelo. Además, al ser una zona de altas temperaturas, el color negro se calienta más, siendo una ventaja para las autoridades migratorias y su lucha por combatir el ingreso ilegal.
- 1
EE. UU. advierte a cualquier ciudadano americano no hacer esto en relación con Venezuela: "Graves riesgos"
- 2
Pésima noticia para inmigrantes en Estados Unidos: gobierno confirmó la suspensión de visas a este grupo de trabajadores
- 3
Es un derecho para los inmigrantes en Nueva York: esta ley de inmigración te beneficia independientemente de tu estatus legal
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90