Recientemente, el juez federal de San Francisco, William Orrick, decidió poner fin a los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuvo la intención de retirar el fondo a las ciudades catalogadas como 'santuario', tales como Chicago, Los Ángeles, Denver y otras 31 localidades.

Vale resaltar que estos lugares han demostrado resistencia a las políticas de inmigración propuestas por la Administración de Trump en todo este tiempo. La decisión judicial, sin duda, representa una respuesta en contra de la estrategia del mandatario en su intento por implementar medidas más estrictas frente a los inmigrantes ilegales en el país americano.

Con el conocimiento de la última orden judicial, ciudades como Boston, Los Ángeles, Chicago, San Diego, entre otras, seguirán recibiendo apoyo financiero federal, esto luego que el juez Orrick determinara que, la intención de Trump de retirarles estos fondos, sería totalmente "inconstitucional".

Juez federal pone restricciones a Trump y le prohíbe recortar fondos a 34 ciudades santuario.

Es bueno señalar que esta medida se llevó a cabo en un contexto donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había identificado más de 500 "jurisdicciones santuario", notificando a cada una sobre su supuesta falta de cumplimiento con las políticas federales de inmigración.

Trump había intentado ejercer presión económica sobre estas ciudades desde hace semanas, asegurando que no alineaban sus políticas locales con las directrices del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por otro lado, es importante saber que, en el 2017, el juez Orrick ya había rechazado la propuesta de Trump de eliminar fondos federales, argumentando que tal acción no solo era inconstitucional, sino que también infringía la separación de poderes.

Segunda orden en contra de las decisiones de Trump

Esta acción no fue la primera mala noticia que recibió el mandatario estadounidense. Es la segunda orden judicial que recibe el republicano en medio de 24 horas porque el jueves 21 de agosto una jueza de Florida también tomó la decisión de cerrar la cárcel 'Alligator Alcatraz' en los próximos 60 días.

Asimismo, aquella autoridad resaltó que ningún inmigrante será trasladado a dicho establecimiento.