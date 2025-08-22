Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente

El gobierno de Donald Trump ha dejado claro que los inmigrantes indocumentados que intenten ingresar nuevamente a EE.UU. de forma ilegal enfrentarán serias consecuencias. La administración ha intensificado su enfoque en la seguridad fronteriza y el control migratorio.

Las autoridades advierten que, además de la detención y posible deportación, aquellos que sean sorprendidos podrían enfrentar sanciones adicionales, incluyendo la prohibición de ingresar nuevamente por años. Es crucial entender estos riesgos antes de tomar cualquier decisión.

Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Trump si intentas regresar a EE. UU. ilegalmente

"¡2 años de cárcel por reingreso ilegal! La entrada ilegal no es un proceso de prueba y error. La deportación es definitiva: no hay segundas oportunidades. Quienes reingresan a Estados Unidos ilegalmente enfrentan años de cárcel y la prohibición de entrada permanente a EE. UU.", señaló la Embajada de EE. UU. en México a través de sus redes sociales.

En ese sentido, la administración de Trump implementó una nueva medida en la que advierte que quienes intenten ingresar ilegalmente a EE. UU. no serán deportados de inmediato, sino que enfrentarán una pena de prisión de al menos dos años. Esta nueva política se ha informado a inmigrantes detenidos en los cruces con México, quienes aseguran haber recibido esta notificación tras su arresto.

El mensaje, ahora compartido a través de embajadas y consulados, también establece una sanción adicional: una prohibición permanente de reingreso al país. Este endurecimiento de las políticas migratorias refleja un cambio en la estrategia de control en la frontera y busca disuadir a quienes intentan cruzar de manera irregular.

Además, esta medida subraya el compromiso del gobierno de Trump con la seguridad fronteriza, en un intento por reforzar el control sobre la inmigración ilegal, lo que podría traer consecuencias tanto para los inmigrantes como para las relaciones diplomáticas con otros países.