¡Atención, inmigrantes indocumentados! Recientemente, se ha compartido información importante para los solicitantes de asilo, quienes deberán tomar en cuenta ciertos cambios a partir de ahora, esto luego que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado nuevas tarifas y procesos. AQUÍ todos los detalles. ¿Todos los extranjeros podrán acceder a este respaldo en la nación de Trump?

Cambios en las leyes para solicitantes de asilo que buscan quedarse en EE. UU.

Para muchos inmigrantes ilegales es esencial saber cómo solicitar asilo en Estados Unidos. Como se sabe, este grupo de personas enfrenta conflictos en su país de origen, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social específico.

Por ello, para obtener esta protección internacional en el territorio estadounidense y luego obtener un permiso de trabajo, además de abrir la puerta a la residencia permanente y, eventualmente, a la ciudadanía, debes conocer las últimas actualizaciones. A continuación, te mencionamos cuáles son:

El gobierno estadounidense ha implementado nuevas tarifas para la solicitud de asilo, estableciendo un costo de US$100 al presentar la solicitud y una tarifa adicional de US$100 cada año para mantener el caso activo . Cabe señalar que, anteriormente, no existía ningún cargo asociado a este proceso.

Es importante destacar también que, si actualmente resides en EE. UU. y tu solicitud de asilo (Formulario I-589) sigue pendiente, puedes continuar con el trámite.

Asimismo, desde mayo de 2025, la administración ha comenzado a desestimar ciertos casos de asilo, enviando notificaciones a algunos solicitantes de USCIS sobre la cancelación de sus solicitudes .

. Se ha instruido a los jueces de inmigración para que desestimen numerosos casos, en especial para los inmigrantes que han estado en el país por menos de dos años.

¿Es probable solicitar el asilo en la frontera?

Bajo las nuevas regulaciones, es importante conocer que ya no es posible solicitar asilo en la frontera. Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos y no has presentado una solicitud, aún puedes hacerlo si cumples con los requisitos. La decisión de solicitar asilo es compleja y debe basarse en tus circunstancias particulares.

Por otro lado, para los inmigrantes que llegaron a obtener asilo, su estatus sigue siendo válido y tienen la opción de solicitar la residencia permanente (Formulario I-485). Si bien, USCIS había suspendido el procesamiento de estas solicitudes, ha reanudado dicha actividad hace poco.