Atención: La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha decidido emitir una alerta dirigida a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y de otros aeropuertos en Estados Unidos. Tras ello, la entidad internacional no dudó en resaltar la importancia de tener a la mano ciertos documentos para prevenir contratiempos antes de embarcar en sus vuelos. ¿Qué debes tomar en cuenta?

TSA: el documento que necesitas para NO tener complicaciones en aeropuerto en EE. UU.

'El Nuevo Herald', otros medios y la propia página oficial de TSA, difundieron en sus redes sociales la importancia de contar con el REAL ID para los vuelos nacionales. Esta fundamental medida, que empezó a aplicarse a principios de mayo, ha establecido nuevos requisitos para los pasajeros que deseen volar dentro del país americano.

El documento que necesitas para NO tener complicaciones en aeropuerto en Estados Unidos.

TSA también remarcó las posibles complicaciones que podrían enfrentar los viajeros que no tengan la documentación adecuada, instando a este grupo en específico a no ser la causa de retrasos para los demás. Asimismo, si no presentas dicha identificación, podrá presentar retrasos importantes en los puntos de control de la TSA, ser dirigido a una zona separada y ser sometido a controles adicionales.

Vale señalar que el requisito del REAL ID para vuelos domésticos en EE. UU., se implementó oficialmente el 7 de mayo de 2025. Desde ese momento, las autoridades han subrayado la necesidad de obtener documentos que cumplan con esta normativa, como la licencia de conducir de Florida y el ID estatal.

La TSA, que promueve esta iniciativa impulsada por la administración de Trump, asegura que el REAL ID facilitará los viajes, reducirá inconvenientes y aumentará la seguridad en los aeropuertos.

¿Dónde se puede tramitar la REAL ID y evitar inconvenientes en aeropuertos?

La agencia internacional dejó un gran consejo a los ciudadanos que se dirijan a la oficina local del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para tramitar su documentación.

Cabe añadir que, las nuevas regulaciones sobre licencias de conducir y documentos de identificación seguros, se aplican a todas las personas mayores de 18 años que planeen volar dentro de la nación estadounidense o acceder a ciertas instalaciones federales.