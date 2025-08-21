Atención, viajeros inmigrantes: la TSA confirmó los artículos que están prohibidos transportar en el equipaje facturado

Muchos inmigrantes viajan dentro y fuera de Estados Unidos ya sea por sus actividades cotidianas o en épocas de vacaciones para visitar a sus familiares o darse un respiro. Para quienes utilizan los aeropuertos y llevan equipaje, la TSA informó que existen tres objetos que únicamente podrán ser transportados en la mochila de mano si cuentan con un protector adecuado. De lo contrario, serán decomisados.

Medidas de la TSA

Las normas de la Administración de Seguridad en el Transporte indican a los viajeros que deben cumplir estrictamente con varias reglas. Una de ellas se relaciona con los artículos que están prohibidos en el equipaje facturado. Entre estos destacan tres dispositivos inalámbricos, los cuales se recomienda no llevar en el viaje, ya que pueden contener componentes de alto riesgo como cartuchos de gas o butano.

La TSA es la agencia que pertenece al gobierno de EE. UU. y supervisa los sistemas de transporte de la nación. Foto: TSA

De acuerdo con un medio local, la Administración Federal de Aviación señaló que los rizadores y planchas de pelo inalámbricos con cartuchos de gas o butano, así como sus recargas o repuestos, están totalmente prohibidos en el equipaje facturado. En caso de encontrarlos, serán retirados. Sin embargo, sí se permite llevar uno en la maleta de mano, siempre que cuente con un cobertor de seguridad.

El organismo gubernamental recordó también otras disposiciones, como la importancia de llegar con anticipación al aeropuerto para pasar las revisiones, la regla de 3.4 onzas para el transporte de líquidos y la eliminación de la medida que permitía mantener el calzado puesto al momento de pasar por los controles de seguridad.

Artículos curiosos que admite la TSA

Dentro de las maletas que irán en la bodega del avión, la TSA autorizó una serie de artículos poco comunes. Entre ellos se encuentran las langostas vivas, siempre que se transporten en un recipiente de plástico; las luces de Navidad; espuelas de vaquero (retiradas previamente de las botas); astas; varitas y sables de luz de Harry Potter; cafeteras; la clásica bola mágica 8; máquinas de coser y planchas para waffles.