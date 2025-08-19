Atención, viajeros residentes, extranjeros y locales: se reveló un nuevo procedimiento implementado por Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). A partir de ahora, el cambio se lleva en marcha en diversos aeropuertos, esto con el objetivo de "revisar" a los ciudadanos estadounidenses que regresan al país americano.

Asimismo, es importante saber que, tal como confirmó la agencia y MiamiHerald, este sistema permite "confirmar quién eres incluso antes de que llegues a un oficial, lo que te ahorra tiempo y nos permite centrarnos en las amenazas reales". Este proceso se ha convertido en un alivio para ciertos pasajeros que buscan reducir su tiempo en la Aduana y agilizar su ingreso a la nación.

Aduana de EE. UU. confirma controles sorpresa para estos viajeros que retornan al país

Mediante la prensa, se informó que la CBP implementó un nuevo sistema denominado Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP), el cual está diseñado para agilizar el tránsito de los viajeros en los aeropuertos. Y es que, según una actualización del 6 de agosto, esta tecnología brinda la facilidad de organizar las filas de los ciudadanos estadounidenses que regresan al territorio americano.

Asimismo, los pasajeros son fotografiados mediante un sistema automatizado que facilita una evaluación aduanera integral, que incluye confirmación biométrica y verificación de elegibilidad, incluso antes de interactuar con un oficial.

Aduana de EE. UU. confirma controles sorpresa para estos viajeros que retornan al país.

Al respecto, la CBP destaca que esta innovación optimiza la asignación de recursos, permitiendo a los agentes concentrarse en aquellos viajeros que representan un mayor riesgo, alineándose así con su misión de seguridad nacional.

En tanto, es importante saber que EPP ofrece un software de reconocimiento facial que contrasta la imagen del viajero con su pasaporte o identificación oficial. Si bien, este nuevo proceso promete un tránsito mucho más rápido y sin contacto físico, los oficiales de CBP siguen disponibles para guiar a los pasajeros y ofrecer asistencia cuando se necesite.

¿Qué deben hacer los viajeros si no desean participar en el EPP?

Por otro lado, los viajeros que no deseen utilizar el recurso del EPP, podrán acercarse a un oficial de CBP y notificar, en su zona, la continuación del proceso, pero de manera estándar, tal como confirmó la propia agencia estadounidense.

En medio de este contexto, también hace poco se confirmó que el Aeropuerto Internacional de Nashville en Tennessee se unió al EPP.