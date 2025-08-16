0
EN DIRECTO
Barcelona vs Mallorca por LaLiga
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Alerta, inmigrantes: esta es la nueva tecnología del CBP que se implementa en los aeropuertos de Los Ángeles

La agencia migratoria de EE. UU. anunció la implementación de un nuevo sistema que permitirá agilizar el proceso de inspección de pasajeros en los aeropuertos.

Miguel Reyes
El EPP es una herramienta que permite identificar y revisar a los viajeros que ingresen a Estados Unidos.
El EPP es una herramienta que permite identificar y revisar a los viajeros que ingresen a Estados Unidos. | Composición: Miguel Reyes / Libero
COMPARTIR

Diferentes terminales aéreas de Estados Unidos supervisan el ingreso y salida de pasajeros mediante la revisión de equipajes, controles de identidad y otras estrategias que buscan prevenir actos delictivos o terroristas. En un condado de California se implementará un nuevo equipo tecnológico que permitirá agilizar este proceso y hacerlo más dinámico.

Una persona tiró un sándwich a un personal de CBP y será procesado por agresión federal.

PUEDES VER: Protestas en Estados Unidos: sujeto lanzó un peculiar objeto a un agente de CBP en Washington y enfrenta cargos federales

Uso de EPP en los terminales aéreos

El Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP) es un sistema que organiza y agiliza la supervisión de los ciudadanos que ingresan a Estados Unidos mediante tecnología de captura automática. Para ello, utiliza un equipo avanzado capaz de realizar comparación facial y análisis biométrico. Esto significa que, al momento de desembarcar, el viajero deberá dirigirse directamente al área de inspección.

Nueve aeropuertos de Estados Unidos contarán con este proceso de revisión más avanzado. Foto: U.S. Customs and Border Protection

Al llegar a este punto, las cámaras operadas por los agentes de CBP capturan una fotografía y, en cuestión de segundos, el sistema compara la imagen en vivo con las almacenadas previamente por la agencia federal, lo que permite un control más eficiente. El director de la Oficina de Campo de CBP en Los Ángeles, Andrew H. Douglas, explicó el objetivo de esta herramienta.

"El objetivo de la modernización aeroportuaria es mejorar la seguridad nacional y las capacidades de cumplimiento de la ley mediante una experiencia de viaje eficiente y legal, reduciendo la carga administrativa de los agentes de la CBP", señaló el funcionario. Además, un comunicado del organismo confirmó la implementación y funcionamiento de esta herramienta en la Terminal Internacional Tom Bradley del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Cabe resaltar que esta innovación surge de la cooperación entre Los Angeles World Airports (LAWA) y la CBP. En ese marco, John Aklerman, director ejecutivo, destacó la importancia de la modernización: "Mientras nos preparamos para eventos de talla mundial, innovaciones como el EPP son cruciales para nuestra preparación y demuestran nuestro compromiso con las soluciones del siglo XXI para los viajeros modernos".

Aeropuertos donde se encuentra el EPP

Además del aeropuerto del condado perteneciente al estado de California, existen otros nueve terminales aéreos donde ya se utiliza esta herramienta tecnológica de control. A continuación, te detallamos los aeropuertos en los que ha sido implementada:

  • Aeropuerto Internacional de Orlando
  • Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth
  • Aeropuerto Internacional de Denver
  • Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
  • Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
  • Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare
  • Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
  • Aeropuerto Internacional Mineápolis-St.Paul
Lo más visto

  1. Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas

  2. Tragedia en Tennessee: asesinó a su madre de dos disparos mientras dormía por quitarle el celular

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano