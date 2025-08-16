- Hoy:
Alerta, inmigrantes: esta es la nueva tecnología del CBP que se implementa en los aeropuertos de Los Ángeles
La agencia migratoria de EE. UU. anunció la implementación de un nuevo sistema que permitirá agilizar el proceso de inspección de pasajeros en los aeropuertos.
Diferentes terminales aéreas de Estados Unidos supervisan el ingreso y salida de pasajeros mediante la revisión de equipajes, controles de identidad y otras estrategias que buscan prevenir actos delictivos o terroristas. En un condado de California se implementará un nuevo equipo tecnológico que permitirá agilizar este proceso y hacerlo más dinámico.
PUEDES VER: Protestas en Estados Unidos: sujeto lanzó un peculiar objeto a un agente de CBP en Washington y enfrenta cargos federales
Uso de EPP en los terminales aéreos
El Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP) es un sistema que organiza y agiliza la supervisión de los ciudadanos que ingresan a Estados Unidos mediante tecnología de captura automática. Para ello, utiliza un equipo avanzado capaz de realizar comparación facial y análisis biométrico. Esto significa que, al momento de desembarcar, el viajero deberá dirigirse directamente al área de inspección.Nueve aeropuertos de Estados Unidos contarán con este proceso de revisión más avanzado. Foto: U.S. Customs and Border Protection
Al llegar a este punto, las cámaras operadas por los agentes de CBP capturan una fotografía y, en cuestión de segundos, el sistema compara la imagen en vivo con las almacenadas previamente por la agencia federal, lo que permite un control más eficiente. El director de la Oficina de Campo de CBP en Los Ángeles, Andrew H. Douglas, explicó el objetivo de esta herramienta.
"El objetivo de la modernización aeroportuaria es mejorar la seguridad nacional y las capacidades de cumplimiento de la ley mediante una experiencia de viaje eficiente y legal, reduciendo la carga administrativa de los agentes de la CBP", señaló el funcionario. Además, un comunicado del organismo confirmó la implementación y funcionamiento de esta herramienta en la Terminal Internacional Tom Bradley del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).
Cabe resaltar que esta innovación surge de la cooperación entre Los Angeles World Airports (LAWA) y la CBP. En ese marco, John Aklerman, director ejecutivo, destacó la importancia de la modernización: "Mientras nos preparamos para eventos de talla mundial, innovaciones como el EPP son cruciales para nuestra preparación y demuestran nuestro compromiso con las soluciones del siglo XXI para los viajeros modernos".
Aeropuertos donde se encuentra el EPP
Además del aeropuerto del condado perteneciente al estado de California, existen otros nueve terminales aéreos donde ya se utiliza esta herramienta tecnológica de control. A continuación, te detallamos los aeropuertos en los que ha sido implementada:
- Aeropuerto Internacional de Orlando
- Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth
- Aeropuerto Internacional de Denver
- Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
- Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
- Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
- Aeropuerto Internacional Mineápolis-St.Paul
