Antonio Banderas, al iniciar su carrera en Hollywood durante la década de 1990, ya tenía una gran trayectoria en el cine español. Su colaboración con el reconocido director Pedro Almodóvar le había otorgado notoriedad y mucha popularidad.

No obstante, su llegada a Estados Unidos significaba un nuevo comienzo y retos. Pese a su talento, el artista enfrentó la barrera del idioma, pues no dominaba el inglés en sus inicios. AQUÍ los detalles.

Antonio Banderas comparte su testimonio tras llegar a Estados Unidos en los 90

Como se sabe, para un actor, dominar el idioma inglés es fundamental en su carrera, especialmente para los que, como Antonio Banderas, llegan a la industria cinematográfica estadounidense sin dominar el inglés.

En una entrevista con Carlos Herrera en 1995 y la prensa, Banderas compartió su experiencia al enfrentarse a sus primeros papeles en un idioma que no dominaba, describiendo su travesía como un desafío lleno de desconcierto y determinación.

Su debut en Estados Unidos se dio con la película Los reyes del mambo tocan canciones de amor, adaptación de una novela galardonada con el Pulitzer. Sin embargo, el camino hacia este logro estuvo marcado por un proceso surrealista que el actor recordó con mezcla de risa e incredulidad.

"Tuve un entrenamiento para la primera película que yo hice allí, Los Reyes del Mambo, en una escuela no especializada donde me metí durante 8 horas diarias para volverme loco. (...) Me aprendí las líneas que tenía que decir fonéticamente y ya está. Y yo al director no lo entendía, tenía que tener un intérprete que me iba constantemente diciendo lo que tenía que hacer", expresó.

"Yo no hablaba inglés, así que no quería ir, pero mi agente insistió. Me sentaron en una silla y aquel hombre empezó a hablarme en inglés… y yo no me enteraba de nada". Banderas relató que dedicó ocho horas diarias a aprender el idioma. A pesar de su esfuerzo, el aprendizaje no fue inmediato, lo que lo llevó a una solución ingeniosa: memorizó sus líneas fonéticamente. A continuación, más detalles.

¿Cómo Antonio Banderas solucionó su problema con el inglés en EE. UU.?

Según reveló, Banderas tuvo que aprender tres sencillas frases en inglés: 'Yes', 'Of course' y 'I can do that'. Con aquellas palabras se abrió paso en el competitivo mundo del cine. Con determinación, se preparó para una audición con el reconocido Kevin Kline, aprovechando el tiempo en su vuelo hacia Nueva York para memorizar sus líneas.

A pesar de los nervios y de que su pronunciación no era perfecta, su actuación provocó risas entre los presentes. Solo cinco minutos después, recibió la sorprendente noticia de que le ofrecerían el papel. Desde allí, no paró y sobresalió en el mundo del arte.