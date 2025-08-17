Nicolás Maduro realiza firme declaración involucrando a Cuba y Venezuela: "Contra los supremacistas del imperio gringo"

Según EFE, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país y Cuba deben permanecer "más unidos que nunca" en la lucha contra lo que calificó como los "supremacistas del imperio gringo". Estas declaraciones se dieron en el marco de la conmemoración del 99° natalicio del expresidente cubano Fidel Castro.

Nicolás Maduro busca reivindicar el legado de Fidel Castro y Hugo Chávez

Durante un encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, donde recibió a una delegación cubana que incluía a Elián González, conocido como el 'balserito', Maduro resaltó los valores compartidos, la historia común y el 'proyecto histórico' que une a ambos países.

"Si faltara algo, la luz de Fidel y Chávez está más encendida que nunca", aseguró el mandatario, destacando la necesidad de honrar el espíritu indomable de Castro, su visión de humanidad y su proyecto político duradero.

El líder chavista instó a exaltar el "espíritu indomable de Fidel"

Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, Cuba, y lideró la revolución cubana de 1959, instaurando un modelo de comunismo caribeño que colocó a la isla en la escena internacional durante 47 años. Su principal adversario fue Estados Unidos, en un enfrentamiento histórico que definió gran parte de la política exterior cubana del siglo XX.

Alianza estratégica entre La Habana y Caracas

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, Venezuela y Cuba mantienen una sólida alianza política y económica. Esta relación se ha extendido bajo la presidencia de Nicolás Maduro, consolidando la cooperación bilateral en diferentes ámbitos y reforzando los lazos históricos entre ambos países.