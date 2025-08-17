Atención, inmigrantes en Washington | Se confirma la peor noticia sobre las tropas de la Guardia Nacional

0
Inmigrantes en alerta en Washington D.C.: la Guardia Nacional mantendrá su despliegue por tiempo indefinido, generando preocupación en la comunidad.

Se confirma la peor noticia sobre las tropas de la Guardia Nacional.
La comunidad inmigrante de Washington D.C. enfrenta un clima de creciente incertidumbre tras la reciente confirmación del gobierno local. Las tropas de la Guardia Nacional permanecerán activas en zonas estratégicas, una medida que ha generado temor y tensión entre quienes ya viven bajo constante vigilancia.

Según autoridades, el despliegue responde a preocupaciones de seguridad pública, aunque defensores de derechos humanos temen un uso excesivo de la fuerza. La falta de detalles sobre la duración de esta medida alimenta el miedo de muchas familias inmigrantes.

Se generan protestas en la ciudad de Washington DC por esta razón.

Con la finalidad de disminuir la ola de delincuencia y violencia, se ha confirmado el despliegue de nuevas tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., con un total de 500 efectivos: 300 provenientes de West Virginia y 200 de Carolina del Sur. Según el Comando Conjunto, los soldados estarán armados. Sin embargo, esta medida sigue siendo rechazada por las autoridades locales, lo que ha aumentado la alarma entre los residentes.

¿Cómo apoyan las tropas de la Guardia Nacional a los agentes del ICE?

La Guardia Nacional de EE. UU. trabaja de manera conjunta con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varias tareas. En primer lugar, ayuda en el monitoreo y patrullaje de la frontera sur para evitar la entrada ilegal de personas. Además, ofrece personal y recursos para llevar a cabo acciones contra el contrabando, como el tráfico de personas.

Por último, colabora en la detención y traslado de personas que están en proceso de deportación, apoyando las labores de ICE en la gestión y custodia de los detenidos.

