Alerta inmigrantes indocumentados en EE. UU.: ICE planea realizar esta drástica acción para aumentar sus procesos de detención
ICE anuncia una nueva medida que podría intensificar la detención de inmigrantes indocumentados, generando preocupación en comunidades de todo EE. UU.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea implementar una acción más agresiva para acelerar los procesos de detención. La medida busca aumentar la cantidad de arrestos en un periodo más corto, según informaron fuentes oficiales. Por lo que esto ha generado alarma entre defensores de los derechos de los inmigrantes y comunidades vulnerables.
Organizaciones proinmigrantes advierten que esta decisión podría provocar un aumento en el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
Organizaciones proinmigrantes advierten que esta decisión podría provocar un aumento en el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
También temen que se afecte la vida cotidiana de miles de familias indocumentadas en el país. ICE aún no ha revelado todos los detalles, pero se espera un anuncio formal en los próximos días.
ICE planea realizar esta drástica acción para aumentar sus procesos de detención
En este actual gobierno de Donald Trump y siguiendo los lineamientos estrictos de políticas migratorias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca aumentar su capacidad en el manejo de sus detenciones de los inmigrantes indocumentados, por lo que podría superar las 107,000 camas según reportes.
Por lo que este plan de expansión se ciñe también a la intención de aperturar 125 centros de detención más. Cabe precisar que de acuerdo con una investigación del Washington Post, en enero del año pasado, habían más de 50.000 camas y en julio, esto aumentó a 65.922 camas.
¿Cómo funciona un proceso de detención del ICE?
El procedimiento de detención por parte del ICE inicia al identificar a una persona sin estatus legal en el país. Después, los oficiales llevan a cabo la captura, ya sea durante operativos o inspecciones. Más tarde, el individuo puede ser enviado a un centro de detención hasta presentarse ante un juez de inmigración.
