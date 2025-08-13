0
Malas noticias para otras naciones: Corte de Apelaciones de EE. UU. permite que Donald Trump recorte presupuesto para ayuda exterior

La justicia de EE. UU. avala el recorte de ayuda exterior propuesto por Trump, dejando en incertidumbre a países que dependen de estos fondos humanitarios. 

Andrea Benavente
Corte de Apelaciones de EE. UU. se manifiesta ante la ayuda humanitaria de EE. UU. a otros países. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
Una reciente decisión judicial en Estados Unidos podría tener un fuerte impacto en países que dependen de la ayuda exterior estadounidense. La Corte de Apelaciones ha dado luz verde a Donald Trump para recortar estos fondos. Esta medida representa un cambio significativo en la política internacional del país.

El fallo fue celebrado por el presidente como una victoria para su agenda de “Estados Unidos Primero”. Sin embargo, organizaciones humanitarias advierten que la reducción del presupuesto afectará a millones de personas vulnerables. La controversia reabre el debate sobre el papel global de EE. UU. y sus compromisos internacionales.

Corte de Apelaciones le da luz verde a Donald Trump

Una corte federal de apelaciones anuló una orden previa que exigía al Departamento de Estado seguir entregando ayuda internacional, favoreciendo así a la administración de Donald Trump. Con una votación de 2 a 1, el tribunal concluyó que los grupos demandantes no tenían legitimidad para exigir esos pagos. La suspensión de fondos fue decretada por Trump el día que asumió su segundo mandato.

Es así que la interrupción del financiamiento motivó demandas de organizaciones humanitarias que consideraron ilegal la medida. No obstante, el tribunal determinó que solo una entidad oficial puede cuestionar legalmente esa acción presidencial. Una jueza expresó su desacuerdo, señalando que el fallo debilita los límites constitucionales entre los poderes del gobierno.

¿En qué consiste la ayuda exterior que ofrece EE. UU. a otros países?

La asistencia internacional de Estados Unidos a otros países abarca apoyo económico, sanitario y humanitario con el objetivo de fomentar el progreso, la estabilidad y la seguridad mundial. Además, contribuye a la educación y a la atención en situaciones de emergencia.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

