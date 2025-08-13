0
Atención clientes de Walmart en EE. UU.: así puedes solicitar el servicio de entrega a domicilio o recogida en cualquiera de sus tiendas

Si compras productos en Walmart, es importante que conozcas la modalidad de servicio de entrega a domicilio o recogida ante cualquier situación de emergencia.

Andrea Benavente
Solicita el servicio de entrega a domicilio o recogida en Walmart.
Walmart continúa ampliando sus opciones de conveniencia para facilitar las compras de sus clientes en Estados Unidos. Ahora puedes acceder fácilmente a servicios de entrega a domicilio o recogida en tienda en cualquiera de sus sucursales. El proceso es rápido, sencillo y se adapta a tu estilo de vida.

Tanto si haces tus compras en línea como si prefieres pasar a recoger, Walmart te ofrece soluciones personalizadas para ahorrar tiempo y esfuerzo. Además, puedes elegir horarios flexibles y recibir actualizaciones en tiempo real. Aquí te explicamos cómo solicitar estos servicios paso a paso.

Walmart busca mejorar la experiencia del consumidor.

Solicita el servicio de entrega a domicilio o recogida en Walmart

Las tiendas de Walmart en Estados Unidos ofrece servicio de entrega a domicilio y recogida en tienda. Así que puedes hacer tu pedido en línea a través del sitio web o la aplicación móvil. Cabe precisar que la entrega a domicilio está disponible para comestibles y una gran variedad de productos.

Por otro lado, también puedes optar por la recogida gratuita en tienda o en el estacionamiento con el servicio "Pickup". Solo seleccionas tus artículos, eliges la hora de recogida y Walmart los prepara por ti. Esta opción es conveniente y rápida, especialmente para compras semanales.

Regreso a clases en Walmart

Ahora bien, ante la temporada de regreso a clases en Estados Unidos, Walmart ofrece una variedad de descuentos y ofertas por esta temporada con una campaña llamada "Back to school" y útiles escolares en tan solo una hora (Ahorra Más con Walmart+). Es así que podrás encontrar artículos de primera clase como:

  • útiles escolares
  • moda
  • mochilas
  • comida
  • accesorios para almuerzo
  • ahorros escolares
Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

