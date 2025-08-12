Recientemente, 'wzzm13.com' y otros medios internacionales informaron que, la persona responsable de provocar daños que ascienden a miles de dólares en un Walmart de Holland, Ottawa, en EE. UU., en marzo de este año, identificado como Gavin Love, enfrentará una condena de casi tres años de prisión por su delito y deberá pagar una gran suma de dinero, en concepto de restitución. En esta nota, todos los detalles.

Vale mencionar que esta inesperada decisión judicial busca hacer frente a las consecuencias de las acciones de Love, que afectaron significativamente a la tienda estadounidense y a la comunidad.

Reportan impensada sentencia de hombre que se declaró culpable tras ataque en Walmart

Como se recuerda, Gavin Love, un joven de 25 años, se había declarado culpable de un ataque que dejó como saldo la destrucción de numerosos televisores y puertas de vidrio en un Walmart, mientras los clientes se encontraban dentro de la tienda durante un horario de alta afluencia.

Al respecto, el fiscal adjunto jefe del condado de Ottawa, Jake Jenison, solicitó al juez una pena más severa que la recomendada, argumentando que el comportamiento del acusado generó un gran disturbio en un espacio público, poniendo en riesgo a civiles, incluidos niños y adultos mayores.

Por su parte, el Defensor Público Adjunto II, Andrew Villanueva, abogó por una sentencia dentro del rango permitido, destacando que Love ha asumido la responsabilidad de sus acciones y ha estado trabajando en su rehabilitación. Love, al dirigirse al tribunal, explicó que su comportamiento destructivo fue resultado de una intensa frustración personal, mencionando la grave enfermedad de su abuelo y su deseo de despedirse antes de su deceso.

No obstante, el juez Jon H. Hulsing, enfatizó que las directrices legislativas son consultivas y no obligatorias. Afirmó que el delito cometido no es uno común, dado el nivel de daño causado, que ascendió a más de S/12.000 en solo unos minutos. Hulsing también subrayó que la conducta de Love, que incluyó dos períodos de prueba fallidos por delitos anteriores, representa un peligro para la comunidad.

Respuesta del juez y sentencia que recibió Gavin Love

Ante lo expuesto, el juez de este llamativo caso en EE. UU. concluyó que una sentencia dentro de las directrices sería muy leve, considerando el historial delictivo de Love y la necesidad de proteger al público. Enfatizó que el tribunal debe enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de tales actos, asegurando que se aplicará la pena máxima para disuadir próximos comportamientos similares.

Asimismo, se informó que el joven recibió la orden de prisión efectiva de 4 meses y 10 años en el Departamento Correccional de Michigan, con crédito por los 143 días cumplidos. Además, está obligado a pagar el monto de $12,490.76 por el concepto de restitución tras fuerte acción contra la empresa estadounidense.